Суд арестовал экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Если государству угрожает пост в «Фейсбуке», то что это за государство?»

Суд в Краснодаре принял решение арестовать на два месяца бывшего главу ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова. Об этом сообщается 2 июня в телеграм-канале, который ведет его команда.



Об аресте ходатайствовало следствие. «Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявил следователь. Сам Пивоваров подчеркнул, что скрываться не планировал, а до задержания к нему даже никто не обращался. Когда адвокат поинтересовался, какие попытки следствие предпринимало для розыска политика, ответ был уклончивым: «В материалах дела имеются документы, например справка-меморандум, где отражено, как скрывался Пивоваров. Документы — тайна следствия, оглашать нельзя», — сказал следователь. «Для меня загадка, почему не удалось меня уведомить. Я всегда на связи, у меня всегда с собой телефон», — подчеркнул в ответ политик.

