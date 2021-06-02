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Суд арестовал экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Если государству угрожает пост в «Фейсбуке», то что это за государство?»

Суд Краснодара арестовал экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

Суд в Краснодаре принял решение арестовать на два месяца бывшего главу ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова. Об этом сообщается 2 июня в телеграм-канале, который ведет его команда.

Об аресте ходатайствовало следствие. «Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют меру пресечения в виде заключения под стражей. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности», — заявил следователь. Сам Пивоваров подчеркнул, что скрываться не планировал, а до задержания к нему даже никто не обращался. Когда адвокат поинтересовался, какие попытки следствие предпринимало для розыска политика, ответ был уклончивым: «В материалах дела имеются документы, например справка-меморандум, где отражено, как скрывался Пивоваров. Документы — тайна следствия, оглашать нельзя», — сказал следователь. «Для меня загадка, почему не удалось меня уведомить. Я всегда на связи, у меня всегда с собой телефон», — подчеркнул в ответ политик.

«Прокурор говорит об угрозах конституционному строю, а обвинение строится на том, что я написал пост. Если государству угрожает пост в «Фейсбуке», то что это за государство? Всем было известно, что я планировал участвовать в выборах. Сложилась традиция, что когда люди объявляют об участии в выборах, у них начинаются проблемы: возбуждают дела, обыски, аресты, их выдавливают из страны. В эти жернова попал и я», — подытожил Андрей Пивоваров.

Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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Комментарии (5)

Pilat
Всем либералам напоминаю.
США ввели санкции против России, на том основании, что через соцсети Россия влияла на выборы в США.
Так что свои возмущаколки засуньте госдепу обратно в дупло.
houspi
Вот такое трусливое государство.
nuga
Дурачком прикидывается.Разложение ментальности,вот какая угроза обществу,а значит государству.Хохлов вначале разложили,а потом печенками купили,теперь там принимают закон об уголовной ответственности тех,кто оскорбляет содомитов.Ментальность запада победила,взяли страну с минимумом усилий и стало марионеточное государство.
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