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СК: Экс-глава «Открытой России» Пивоваров был задержан «при попытке скрыться за пределами РФ»

Следственный комитет считает, что бывший глава ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация была признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров пытался скрыться за границей. Об этом сообщается 1 июня в пресс-релизе на сайте СК по Краснодарскому краю.

«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации», — утверждают в СК. Напомним, Пивоварова сняли с рейса Петербург — Варшава, когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Сам политик утверждает, что летел в отпуск, причем до задержания его никто не разыскивал и даже не звонил.

Следователи также уточнили обвинение в адрес оппозиционера. Как и сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

«По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации», — пишут следователи.

Андрея Пивоварова накануне после задержания в Пулково доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело было возбуждено в этом регионе.

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Комментарии (7)

Komarinsk2019
То есть оппозиции никакой больше нет и не будет.
killbeachtrash
В 2019 по словам Зюганова 70 000 тараканов "быстрых и сообразительных с мозгами" убежали из страны Величия. Скоро убежит еще больше. Будем на сохе пахать, полет Гагарина в космос останется как легенда...
Ser_N0771
скоро все дела будут возбуждать в Тынде и сразу туда этапировать, а что бы подследственные без дела не сидели будут строить БАМ-2...
вроде и не ЗеКа, а БАМ строится...
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