СК: Экс-глава «Открытой России» Пивоваров был задержан «при попытке скрыться за пределами РФ»

Следственный комитет считает, что бывший глава ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация была признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров пытался скрыться за границей. Об этом сообщается 1 июня в пресс-релизе на сайте СК по Краснодарскому краю.



«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации», — утверждают в СК. Напомним, Пивоварова сняли с рейса Петербург — Варшава, когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Сам политик утверждает, что летел в отпуск, причем до задержания его никто не разыскивал и даже не звонил.

