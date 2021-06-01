СК: Экс-глава «Открытой России» Пивоваров был задержан «при попытке скрыться за пределами РФ»

Следственный комитет считает, что бывший глава ликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация была признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров пытался скрыться за границей. Об этом сообщается 1 июня в пресс-релизе на сайте СК по Краснодарскому краю.
«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации», — утверждают в СК. Напомним, Пивоварова сняли с рейса Петербург — Варшава, когда самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Сам политик утверждает, что летел в отпуск, причем до задержания его никто не разыскивал и даже не звонил.
Следователи также уточнили обвинение в адрес оппозиционера. Как и сообщалось ранее, уголовное дело возбуждено по
«По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации», — пишут следователи.
Андрея Пивоварова накануне после задержания в Пулково доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Сегодня его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело было возбуждено в этом регионе.