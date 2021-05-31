Экс-главу «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса в Пулково. Им интересуется ФСБ

«Летел отдохнуть, прошёл таможню, никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп», — отметил он. По его словам, с уже тронувшегося самолёта его сняли сотрудники полиции, на данный момент он находится в ФСБ в Пулково.



В пресс-службе Пулково и транспортной полиции на звонок «Фонтанки» ответили, но комментария пока не дали. Соратники Пивоварова позже сообщили, что причиной его задержания стало внесение его в список разыскиваемых лиц.

27 мая «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) заявила о ликвидации организации.