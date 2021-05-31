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Экс-главу «Открытой России» Пивоварова сняли с рейса в Пулково. Им интересуется ФСБ

Политику, экс-главе признанной нежелательной и ликвидированной «Открытой России» Андрею Пивоварову не дали сесть на самолёт в Петербурге. О том, что его сняли с рейса, он сообщил в соцсетях вечером 31 мая.

«Летел отдохнуть, прошёл таможню, никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп», — отметил он. По его словам, с уже тронувшегося самолёта его сняли сотрудники полиции, на данный момент он находится в ФСБ в Пулково.

В пресс-службе Пулково и транспортной полиции на звонок «Фонтанки» ответили, но комментария пока не дали. Соратники Пивоварова позже сообщили, что причиной его задержания стало внесение его в список разыскиваемых лиц.

27 мая «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) заявила о ликвидации организации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

264958451
Да ладно, отдохнуть он собрался... Мы же всё понимаем, свалить хотел
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