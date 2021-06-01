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Обыск у Пивоварова провели безотлагательно. Задержанного политика подозревали в том, что он скроется по месту прописки

Обыск у экс-главы «Открытой России» Пивоварова прошел безотлагательно и без решения суда

Оппозиционера Андрея Пивоварова в ближайшее время отправят на самолёте в Краснодар. Именно там возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации).

Как пишет юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, постановление об обыске следователь СК по Краснодарскому краю вынес безотлагательно без решения суда вечером 31 мая. Сам обыск прошёл в ночь на 1 июня.

«В обосновании (особо важный) следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю указывает, что по адресу прописки может скрываться Пивоваров (и правда, лучше места для того, чтобы скрыться, придумать нельзя), местонахождение которого не установлено. Только установить его никто до остановки самолета на взлетно-посадочной полосе не пытался», — отмечает Буракова.

Отметим, что Пивоваров накануне собирался улететь на отдых, самолёт в Варшаву, на который он сел, развернули на взлетно-посадочной полосе, чтобы задержать политика.

27 мая Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России» (одноименная великобританская Open Russia Civic Movement признана в России нежелательной организацией), чтобы обезопасить сторонников.

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Комментарии (9)

260635291
Очень интересно. Если я полечу на отдых в Варшаву, то меня никто не пустит из-за карантина. Эти оппозиционеры летают где хотят без проблем.
AndrewBarsik
КАЖДЫЙ день ВСЕ госорганы демонстративно и цинично нарушают Законы России. Зачем они вообще нужны эти законы, эти суды? Судьи только "задним числом" одобряют фантазии следователей.
gencon
Когда силовики в России стали госкорпорацией? Тупое устранение и монополизация всего, прикрываясь ксивами и погонами. Мы знаем куда Россию привели 90-е.....Куда приведут эти?
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