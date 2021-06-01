Обыск у Пивоварова провели безотлагательно. Задержанного политика подозревали в том, что он скроется по месту прописки

Как пишет юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, постановление об обыске следователь СК по Краснодарскому краю вынес безотлагательно без решения суда вечером 31 мая. Сам обыск прошёл в ночь на 1 июня.
«В обосновании (особо важный) следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю указывает, что по адресу прописки может скрываться Пивоваров (и правда, лучше места для того, чтобы скрыться, придумать нельзя), местонахождение которого не установлено. Только установить его никто до остановки самолета на взлетно-посадочной полосе не пытался», — отмечает Буракова.
Отметим, что Пивоваров накануне собирался улететь на отдых, самолёт в Варшаву, на который он сел, развернули на взлетно-посадочной полосе, чтобы задержать политика.
27 мая Пивоваров объявил о ликвидации «Открытой России» (одноименная великобританская Open Russia Civic Movement признана в России нежелательной организацией), чтобы обезопасить сторонников.