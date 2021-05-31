«Не такой отдых я планировал». Экс-глава «Открытой России» Пивоваров сообщил, что его собираются везти в Краснодар по уголовному делу

«После закрытия Открытки планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить», — пишет Пивоваров.



Он напомнил, что официально «нежелательной» признавалась только британская организация «Открытая Россия», а российское являлось другим юрлицом. Кроме того, 27 мая «ОР» и вовсе была ликвидирована. Однако, по информации Пивоварова, Следственный комитет по Краснодарскому краю 29 мая возбудил дело о сотрудничестве с этой организацией. «Как говорят, дальше меня планируют везти на обыски, а затем на самолете в Краснодар. Да, не такой отдых я планировал», — подытожил экс-глава «Открытой России».

