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«Не такой отдых я планировал». Экс-глава «Открытой России» Пивоваров сообщил, что его собираются везти в Краснодар по уголовному делу

Экс-глава «Открытой России» Пивоваров написал, что его везут в Краснодар по уголовному делу

Бывший глава «Открытой России», признанной нежелательной в РФ и ликвидированной, Андрей Пивоваров подтвердил, что против него возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). Об этом политик сообщил вечером 31 мая в письме, которое написал, находясь в Следственном комитете Петербурга.

«После закрытия Открытки планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить», — пишет Пивоваров.

Он напомнил, что официально «нежелательной» признавалась только британская организация «Открытая Россия», а российское являлось другим юрлицом. Кроме того, 27 мая «ОР» и вовсе была ликвидирована. Однако, по информации Пивоварова, Следственный комитет по Краснодарскому краю 29 мая возбудил дело о сотрудничестве с этой организацией. «Как говорят, дальше меня планируют везти на обыски, а затем на самолете в Краснодар. Да, не такой отдых я планировал», — подытожил экс-глава «Открытой России».

Напомним, Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург-Варшава уже после прохождения таможни. Из «Пулково» его увезли в Следственный комитет.

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Комментарии (7)

255401931
А чего в Польше то за отдых? Или к Тихановской присоединиться решил?
Oleg_I
К сентябрю посадят всех человек.
RemyMartin
Очередной бизнес-карбонарий?
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