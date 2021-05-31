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Стала известна причина задержания экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его везут в Следственный комитет

Стало известно, на каком основании в Петербурге с самолёта сняли бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

Политика Андрея Пивоварова задержали в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Об этом 31 мая сообщила бывший координатор «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Татьяна Усманова.

Усманова добавила, что Пивоварова везут в Следственный комитет.

Политику, экс-главе признанной нежелательной и ликвидированной «Открытой России» Андрею Пивоварову не дали сесть на самолёт в Петербурге. О том, что его сняли с рейса, он сообщил в соцсетях в понедельник вечером.

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Комментарии (11)

ShkVAl
Люди гибнут за металл. Не более.
Свободу Лёхе!
Хотя бы фотку показали.., ведь непонятно что за Пивоваров, даже физиогномический анализ не сделать..)
ДоДо
Кто такой Путин?
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