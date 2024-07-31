Канал N1: международный обмен заключенными может состояться в ближайшие часы

Двое осуждённых в Словении за шпионаж россиян могут быть частью масштабного обмена заключенными с Россией. Об этом днем 31 июля сообщило Словенское агентство печати (STA).
По данным европейских правоохранителей, Артём и Анна Дульцевы выдавали себя за граждан Аргентины под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Мунос. Спецслужбы считают, что они якобы работали на Службу внешней разведки России. Их задержали еще в декабре 2022 года, а огласили приговор, по данным словенских медиа, 31 июля 2024. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Супругов признали виновными в шпионаже и назначили каждому из них один год и семь месяцев заключения. Они уже отбыли этот срок за время следствия и суда, поэтому будут освобождены. Словения депортирует их в Россию.
Словенское медиа N1Info утверждает со ссылкой на свои источники, что в «ближайшие часы», 31 июля или 1 августа, может состояться обмен заключенными между Россией, Республикой Беларусь, США и Германией. В рамках него Россия может освободить других «сотрудников своей разведки» — предполагают в N1Info.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация президента не комментирует слухи об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Подробнее о том, кого и на кого могут обменять, читайте здесь.