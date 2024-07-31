Адвокат Винника отреагировал на слухи об обмене заключенными между РФ и США

Адвокат россиянина Александра Винника отказался комментировать слухи об обмене заключенными между РФ и США, «пока он не случится», 31 июля сообщило РИА Новости. Данные о нем пропали из тюремной базы данных США.
Адвокат Винника добавил, что не может раскрыть информацию о нахождении подзащитного. Одновременно с этим из базы данных пропали сведения об осужденном в США россиянине Романе Селезневе. Его адвокат рассказал РИА Новости, что пытается связаться с руководством тюрьмы и выяснить, где находится подзащитный.
Винник отбывает в США наказание за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Он уже отбыл шесть лет за решеткой.
Роман Селезнев был захвачен агентами секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в Соединенные Штаты. В 2017 году его приговорили к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов.
Слухи о масштабном обмене заключенными между Россией и США появились накануне. «Фонтанка» 30 июля писала, что минимум шестеро осужденных по делам о дискредитации армии, военных фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом пропали из мест лишения свободы, в которых содержались. Речь шла о художнице Саше Скочиленко, политике Илье Яшине*, Лилии Чанышевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), Олеге Орлове* и 19-летнем Кевине Лике. Кроме того, пропала связь с осужденным в РФ Полом Уиланом.
В среду, 31 июля, стало известно об этапировании Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет по делу о госизмене. Его адвокат опроверг эту информацию, но заявил, что второй день не может связаться с подзащитным. Кроме того, появилась информация об «исчезновении» журналистки Марии Пономаренко, приговоренной к шести годам колонии по делу о распространении фейков про действия ВС РФ. От Белоруссии могут обменять помилованного Александром Лукашенко гражданина ФРГ Рико Кригера.
О том, кого не смогли найти журналисты в базе тюремной системы США и кто мог бы пойти на обмен, читайте здесь.
* Признаны иностранными агентами.