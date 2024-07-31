Адвокат Винника отреагировал на слухи об обмене заключенными между РФ и США

Адвокат россиянина Александра Винника отказался комментировать слухи об обмене заключенными между РФ и США, «пока он не случится», 31 июля сообщило РИА Новости. Данные о нем пропали из тюремной базы данных США.



Адвокат Винника добавил, что не может раскрыть информацию о нахождении подзащитного. Одновременно с этим из базы данных пропали сведения об осужденном в США россиянине Романе Селезневе. Его адвокат рассказал РИА Новости, что пытается связаться с руководством тюрьмы и выяснить, где находится подзащитный.

Винник отбывает в США наказание за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Он уже отбыл шесть лет за решеткой.

