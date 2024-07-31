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    РИА Новости: данные нескольких российских заключенных исчезли из базы тюремной системы США

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    Данные о нескольких гражданах России, отбывающих тюремное наказание в США, исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем. Об этом 31 июля сообщает агентство РИА Новости.

    На утро среды поиск данных в электронной базе пенитенциарного ведомства об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине не принес результатов.

    Винник отбывает в США наказание за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Он уже отбыл шесть лет за решеткой.

    Клюшина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии и экстрадировали в США. Его обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

    Конощенок обвиняется в незаконной закупке электроники для ВПК РФ, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

    Марченко, которого США обвиняют в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения для российских покупателей, признал свою вину, сообщается на сайте Минюста.

    РИА Новости обратилось за комментариями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США.

    Ранее в России участились случаи исчезновения заключенных: в неизвестном направлении из разных колоний этапировали несколько человек, адвокаты некоторых заключенных сообщают, что не могут связаться с ними.

    В Кремле отказались комментировать подготовку к возможному обмену пропавших осужденных, хотя слухи об этом начали активно распространяться в СМИ.

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