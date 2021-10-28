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Андрей Пивоваров предстанет перед судом по уголовному делу о руководстве нежелательной организацией

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Следственные органы управления СК по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы ликвидированной «Открытой России»* (организация признана нежелательной на территории РФ) петербуржца Андрея Пивоварова. Об этом 28 октября сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время суду будут переданы материалы дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ.

Как считает следствие, Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории страны, с декабря 2019 по май 2021 года.

«В указанный период обвиняемый неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации», — говорится в сообщении СК.

Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге 31 мая 2021 года, сняв в рейса в Варшаву. У петербуржца прошел обыск, затем его этапировали в Краснодар, где суд вынес решение об аресте Пивоварова.

В Следственном комитете считают, что политик намеревался скрыться, сам обвиняемый заявил что направлялся на отдых и не планировал скрываться, а до задержания никто к нему не обращался.

О ликвидации «Открытая Россия»* объявила в марте 2019 года.

*Организация признана нежелательной на территории РФ

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Комментарии (3)

angel of death
какие-то двойные стандарты пошли в Кремле - организации, которые нежелательны, закрывают... а организации, которые запрещены, принимают с распростёртыми объятиями... вы уж определитесь там, алкоголики...
VKuser54628618
А за отравление людей, убийство на мосту, пытки в тюрьмах, они не кого не хотят судить???
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