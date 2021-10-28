Андрей Пивоваров предстанет перед судом по уголовному делу о руководстве нежелательной организацией

Следственные органы управления СК по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы ликвидированной «Открытой России»* (организация признана нежелательной на территории РФ) петербуржца Андрея Пивоварова. Об этом 28 октября сообщается на сайте ведомства.



В ближайшее время суду будут переданы материалы дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ.



Как считает следствие, Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории страны, с декабря 2019 по май 2021 года.



«В указанный период обвиняемый неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации», — говорится в сообщении СК.



Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Петербурге 31 мая 2021 года, сняв в рейса в Варшаву. У петербуржца прошел обыск, затем его этапировали в Краснодар, где суд вынес решение об аресте Пивоварова.



В Следственном комитете считают, что политик намеревался скрыться, сам обвиняемый заявил что направлялся на отдых и не планировал скрываться, а до задержания никто к нему не обращался.



О ликвидации «Открытая Россия»* объявила в марте 2019 года.



*Организация признана нежелательной на территории РФ

