Илью Яшина* приговорили к 8,5 года лишения свободы по статье о военных фейках

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) к 8,5 года лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости.
Прокурор требовал для Яшина* 9 лет колонии.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Яшина* на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.