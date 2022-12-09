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    Илью Яшина* приговорили к 8,5 года лишения свободы по статье о военных фейках

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    61 комментарий
    Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»
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    Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) к 8,5 года лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом 9 декабря сообщает РИА Новости.

    Прокурор требовал для Яшина* 9 лет колонии.

    Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Яшина* на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.

    * Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

    Фото: Глеб Щелкунов/«Коммерсантъ»

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    Комментарии 61

    Anjey09 Дек 2022 в 16:56
    ура! наконец то! уже лет как 10 заслужил это.
    +0−1
    мухомор09 Дек 2022 в 16:52
    кто это
    +0−0
    Басик09 Дек 2022 в 16:52
    Хилл
    "Так что ждите, ребята, ждите. Уверен, перепись вас ведется, адреса, явки и пароли известны. Просто пока не до вас."©
    О будущий каратель на марше? А до чего вам (кстати кто это вы?) сейчас? Чем таким нужным и полезным заняты? Формируете "черные сотни" из юных патриотов?
    +1−0
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