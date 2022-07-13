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    Илье Яшину грозит до 10 лет тюрьмы за высказывания о Буче

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    14 комментариев

    Оппозиционному политику Илье Яшину грозит до 10 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова. Накануне в отношении муниципального депутата Красносельского района Москвы возбудили уголовное дело.

    По словам Прохорова, преследование Ильи Яшина связано с высказываниями о событиях в Буче, которые он сделал во время прямого эфира на своем YouTube-канале 7 апреля.

    Ночью 28 июня политика задержали в одном из столичных парков, вменив статью о неповиновении полиции. 12 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Ранее за дискредитацию российской армии Тушинский суд Москвы оштрафовал депутата на 90 тысяч рублей.

    В один день с Ильей Яшиным в Петербурге в распространении фейков обвинили активиста Всеволода Королева, снявшего документальный фильм в поддержку художницы Саши Скочиленко. По версии следствия, Скочиленко заменила ценники в магазине на стикеры, сообщающие заведомо ложную информацию о ситуации на Украине.

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    Комментарии 14

    26618622013 Июл 2022 в 09:47
    Пора уже тройки вводить и пятую колонну расстреливать - тюрьмы и так переполнены......
    +0-0
    27447341113 Июл 2022 в 09:40
    Второй пошёл... :) каждой яшке-навальняшке по 10. Либерда подтягивайтесь в суд, порыдать и попрощаться...:)))))
    +0-0
    dragvs13 Июл 2022 в 09:32
    Натурально страна скатилась в 37-й год, людей хватают просто за собственное мнение. Абсолютно недопустимо даже штрафы выписывать за высказывание собственного мнения. В стране фактически совершили гос. переворот и ввели военное положение, основной закон страны перестал действовать.
    +1-0
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