Илье Яшину грозит до 10 лет тюрьмы за высказывания о Буче

Оппозиционному политику Илье Яшину грозит до 10 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова. Накануне в отношении муниципального депутата Красносельского района Москвы возбудили уголовное дело.



По словам Прохорова, преследование Ильи Яшина связано с высказываниями о событиях в Буче, которые он сделал во время прямого эфира на своем YouTube-канале 7 апреля.

