Илье Яшину грозит до 10 лет тюрьмы за высказывания о Буче

Оппозиционному политику Илье Яшину грозит до 10 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова. Накануне в отношении муниципального депутата Красносельского района Москвы возбудили уголовное дело.
По словам Прохорова, преследование Ильи Яшина связано с высказываниями о событиях в Буче, которые он сделал во время прямого эфира на своем YouTube-канале 7 апреля.
Ночью 28 июня политика задержали в одном из столичных парков, вменив статью о неповиновении полиции. 12 июля в отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Ранее за дискредитацию российской армии Тушинский суд Москвы оштрафовал депутата на 90 тысяч рублей.
В один день с Ильей Яшиным в Петербурге в распространении фейков обвинили активиста Всеволода Королева, снявшего документальный фильм в поддержку художницы Саши Скочиленко. По версии следствия, Скочиленко заменила ценники в магазине на стикеры, сообщающие заведомо ложную информацию о ситуации на Украине.