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    Против Ильи Яшина возбудили дело о фейках про российскую армию, заявил его адвокат

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    Против политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом 12 июля заявил его адвокат Вадим Прохоров.

    «Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — добавил Прохоров.

    Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сейчас находится в спецприемнике. Его задержали в ночь на 28 июня в одном из столичных парков и обвинили в неповиновении полиции.

    «Сегодня ночью заканчивается срок моего ареста. В 1:20 меня должны выпустить на свободу из московского спецприёмника №2 (Мнёвники). Может, выпустят. А может — нет. Самому интересно», — писал Яшин во вторник утром в своем телеграм-канале.

    Ранее по делу о фейках в Петербурге задержали активиста Всеволода Королева, снявшего документальный фильм о концерте в поддержку художницы Саши Скочиленко. Ее обвиняют в замене ценников в магазине на антивоенные стикеры.

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