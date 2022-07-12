Против Ильи Яшина возбудили дело о фейках про российскую армию, заявил его адвокат

Против политика Ильи Яшина возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию. Об этом 12 июля заявил его адвокат Вадим Прохоров.



«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — добавил Прохоров.



Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сейчас находится в спецприемнике. Его задержали в ночь на 28 июня в одном из столичных парков и обвинили в неповиновении полиции.

