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    В Петербурге по делу о «фейках» задержан автор фильма о концерте в поддержку Саши Скочиленко

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    В Петербурге по делу о фейках про российскую армию задержали активиста Всеволода Королева. Поводом послужили посты во «ВКонтакте», посвященные событиям на Украине, рассказала «Фонтанке» 12 июля адвокат Мария Зырянова.

    Как сообщает проект «Сетевые свободы», утром у Королева прошел обыск.

    Всеволод снял документальный фильм о концерте в поддержку художницы Саши Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ. Она находится в СИЗО – по версии следствия, Саша заменила в магазине ценники на стикеры, посвященные ситуации на Украине.

    В пресс-службе Следственного комитета Петербурга «Фонтанке» заявили, что не комментируют возбуждение дела и задержание Всеволода.

    Задержанную в апреле Александру Скочиленко обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Эти действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти». Теперь художнице грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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