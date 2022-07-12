В Петербурге по делу о «фейках» задержан автор фильма о концерте в поддержку Саши Скочиленко

В Петербурге по делу о фейках про российскую армию задержали активиста Всеволода Королева. Поводом послужили посты во «ВКонтакте», посвященные событиям на Украине, рассказала «Фонтанке» 12 июля адвокат Мария Зырянова.
Как сообщает проект «Сетевые свободы», утром у Королева прошел обыск.
Всеволод снял документальный фильм о концерте в поддержку художницы Саши Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ. Она находится в СИЗО – по версии следствия, Саша заменила в магазине ценники на стикеры, посвященные ситуации на Украине.
В пресс-службе Следственного комитета Петербурга «Фонтанке» заявили, что не комментируют возбуждение дела и задержание Всеволода.