Прокурор потребовал приговорить экс-депутата Илью Яшина* к 9 годам колонии за фейки об армии

Прокурор потребовал приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) к 9 годам колонии. Ему вменяют уголовную статью о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти, сообщает 5 декабря ТАСС.
Кроме того, Яшину хотят на четыре года запретить заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Как пишет агентство, в суде были допрошены в качестве свидетелей офицер Центра «Э» МВД РФ, рапорт которого лег в основу уголовного дела Яшина, эксперт, проводивший лингвистическую экспертизу поста экс-депутата в соцсетях, а также Герой России, испытатель Сергей Нефедов, который давал показания по личности оппозиционера.
Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Яшина на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.
В мае Яшин был оштрафован судом на 90 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
* Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.