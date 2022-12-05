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    Прокурор потребовал приговорить экс-депутата Илью Яшина* к 9 годам колонии за фейки об армии

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    1 комментарий

    Прокурор потребовал приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина* (признан иноагентом) к 9 годам колонии. Ему вменяют уголовную статью о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти, сообщает 5 декабря ТАСС.

    Кроме того, Яшину хотят на четыре года запретить заниматься администрированием интернет-ресурсов.

    Как пишет агентство, в суде были допрошены в качестве свидетелей офицер Центра «Э» МВД РФ, рапорт которого лег в основу уголовного дела Яшина, эксперт, проводивший лингвистическую экспертизу поста экс-депутата в соцсетях, а также Герой России, испытатель Сергей Нефедов, который давал показания по личности оппозиционера.

    Известно, что поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Яшина на его YouTube-канале о событиях в украинской Буче, которые он сделал во время прямого эфира 7 апреля.

    В мае Яшин был оштрафован судом на 90 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

    * Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем05 Дек 2022 в 17:23
    такие сроки в 37 не требовали...
    +2−0
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