Журналистку Алсу Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии по делу о «военных фейках». У нее есть гражданство США

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о «военных фейках» (ст. 207.3 УК). О приговоре, вынесенном еще в пятницу, стало известно из опубликованной на сайте суда карточки дела.
Осужденная журналистка — гражданка США и России. 20 мая 2023 года она приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми, и была задержана 2 июня в аэропорту перед обратным вылетом — сначала за неуведомление о наличии второго гражданства, а позднее — за «неисполнение российского закона об иностранных агентах».
Приговор Курмашевой был вынесен в тот же день, когда журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.
Дело Курмашевой рассматривалось в закрытом режиме.
Ранее президент США Джо Байден выступил с утверждением, что единственной причиной ареста в России журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой стала их связь с американскими СМИ.
После вынесения приговора Гершковичу Байден назвал его освобождение своим самым важным приоритетом. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что спецслужбы США и России «ведут контакты для совершения обмена» задержанного журналиста.