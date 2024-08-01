ФСБ: В результате прошедшего обмена на родину вернулись 8 граждан России

Восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, вернулись в Россию. Об этом 1 августа сообщили агентству ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В пресс-службе ЦОС отметили, что возвращение заключенных стало возможным благодаря «планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров», а вернувшиеся домой россияне были обменяны «на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации».
Также в результате обмена в Россию были возвращены и несовершеннолетние, сообщили в ЦОС.
ТАСС со ссылкой на «источник в одном из российских компетентных ведомств», также уточняет, что «российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом», «все участвующие стороны полностью выдержали договоренности», и впереди у освобожденных россиян полное медицинское обследование.
Имен освобожденных россиян ведомство не приводит. Об освобождении граждан США официально объявил американский президент Джо Байден.
Ранее «Фонтанка» разбиралась в том, кто из заключенных мог участвовать в этом процессе.