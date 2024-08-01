ФСБ: В результате прошедшего обмена на родину вернулись 8 граждан России

Восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, вернулись в Россию. Об этом 1 августа сообщили агентству ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В пресс-службе ЦОС отметили, что возвращение заключенных стало возможным благодаря «планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров», а вернувшиеся домой россияне были обменяны «на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации».

Также в результате обмена в Россию были возвращены и несовершеннолетние, сообщили в ЦОС.