«Подвиг дипломатии»: Байден назвал имена американцев и обладателя грин-карты, освобожденных при обмене заключенными

Президент США Джо Байден 1 августа выпустил специальное заявление о совершившемся обмене заключенными с Россией. Его слова приводит сайт Белого дома. «Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, которые были заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой», — сообщил Байден и назвал имена этих людей: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.



«Сделка, которая обеспечила им свободу, была подвигом дипломатии. В общей сложности мы провели переговоры об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России», — говорится в заявлении.



Байден также выразил благодарность союзникам, способствовавшим проведению переговоров: Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции.



«На данный момент моя администрация вернула домой более 70 американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность. Тем не менее слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня как у президента нет более высокого приоритета, чем вернуть этих американцев домой», — заключил Байден.



В Кремле обещали дать комментарий по поводу обмена заключенными между Россией, США и рядом западных стран позднее.