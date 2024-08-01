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    «Подвиг дипломатии»: Байден назвал имена американцев и обладателя грин-карты, освобожденных при обмене заключенными

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    Президент США Джо Байден 1 августа выпустил специальное заявление о совершившемся обмене заключенными с Россией. Его слова приводит сайт Белого дома.

    «Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, которые были заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой», — сообщил Байден и назвал имена этих людей: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.

    «Сделка, которая обеспечила им свободу, была подвигом дипломатии. В общей сложности мы провели переговоры об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России», — говорится в заявлении.

    Байден также выразил благодарность союзникам, способствовавшим проведению переговоров: Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции.

    «На данный момент моя администрация вернула домой более 70 американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность. Тем не менее слишком много семей страдают и разлучены со своими близкими, и у меня как у президента нет более высокого приоритета, чем вернуть этих американцев домой», — заключил Байден.

    В Кремле обещали дать комментарий по поводу обмена заключенными между Россией, США и рядом западных стран позднее.

    Подробнее о том, что уже известно об обмене, и о том, кто из заключенных может участвовать в этом процессе, — читайте в материале «Фонтанки».

    *Признан в России иностранным агентом.

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    Джо БайденБелый домОбмен заключеннымиЭван ГершковичВладимир Кара-МурзаАлсу КурмашеваПол Уилан
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