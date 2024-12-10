Обвиняемому в провозе взрывчатки из Украины в РФ дали 5,5 лет колонии. Он прятал бомбы в иконах

Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил 5,5 лет колонии, сообщила пресс-служба судов Псковской области 10 декабря.
Еще в апреле ФСБ рассказала о попытке ввезти в Россию 27 самодельных бомб в иконах. В груз входили 70 кг взрывчатого вещества, изготовленного промышленным способом, и «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Взрывчатку, спрятанную в иконах, везли по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Одного из подозреваемых задержали на пропускном пункте в Псковской области, организаторов и соучастников объявили в розыск. Вскоре «водителю» было предъявлено обвинение с квалификацией о группе лиц по предварительному сговору. «Фонтанка» писала, что, скорее всего, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии.
Как установлено судом, подсудимый, находясь в одном из городов Румынии, попытался провезти через границу на территорию РФ взрывчатку. Ее он спрятал в 31 коробке с церковной утварью, в том числе — в тайниках в иконах. Груз он погрузил в прицеп автомобиля и поехал из Румынии в Россию. На одном из пропускных пунктов его остановили — взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Псковской области.
Вину подсудимый признал и в содеянном раскаялся, заявили в пресс-службе судов. При назначении наказания учли и его состояние здоровья. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на 5,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемый также должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
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