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Общество Обвиняемому в провозе взрывчатки из Украины в РФ дали 5,5 лет колонии. Он прятал бомбы в иконах

Обвиняемому в провозе взрывчатки из Украины в РФ дали 5,5 лет колонии. Он прятал бомбы в иконах

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4 комментария

Обвиняемый по делу о провозе взрывчатки в иконах получил 5,5 лет колонии, сообщила пресс-служба судов Псковской области 10 декабря.

Еще в апреле ФСБ рассказала о попытке ввезти в Россию 27 самодельных бомб в иконах. В груз входили 70 кг взрывчатого вещества, изготовленного промышленным способом, и «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Взрывчатку, спрятанную в иконах, везли по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Одного из подозреваемых задержали на пропускном пункте в Псковской области, организаторов и соучастников объявили в розыск. Вскоре «водителю» было предъявлено обвинение с квалификацией о группе лиц по предварительному сговору. «Фонтанка» писала, что, скорее всего, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии.

Как установлено судом, подсудимый, находясь в одном из городов Румынии, попытался провезти через границу на территорию РФ взрывчатку. Ее он спрятал в 31 коробке с церковной утварью, в том числе — в тайниках в иконах. Груз он погрузил в прицеп автомобиля и поехал из Румынии в Россию. На одном из пропускных пунктов его остановили — взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Псковской области.

Вину подсудимый признал и в содеянном раскаялся, заявили в пресс-службе судов. При назначении наказания учли и его состояние здоровья. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на 5,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемый также должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Комментарии
4
cafap78
36 минут
Так это религиозный экстремизм или нет?
Mies
45 минут
Гундяеву вез.😂
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