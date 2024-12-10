Обвиняемому в провозе взрывчатки из Украины в РФ дали 5,5 лет колонии. Он прятал бомбы в иконах

Еще в апреле ФСБ рассказала о попытке ввезти в Россию 27 самодельных бомб в иконах. В груз входили 70 кг взрывчатого вещества, изготовленного промышленным способом, и «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Взрывчатку, спрятанную в иконах, везли по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Одного из подозреваемых задержали на пропускном пункте в Псковской области, организаторов и соучастников объявили в розыск. Вскоре «водителю» было предъявлено обвинение с квалификацией о группе лиц по предварительному сговору. «Фонтанка» писала, что, скорее всего, речь идет о гражданине России и Молдавии Дмитрии Гратии.