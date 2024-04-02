ФСБ рассказала о попытке ввезти в Россию 27 бомб в иконах

ФСБ и ФТС перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины, передают 2 апреля РИА Новости, RT и другие СМИ со ссылкой на ФСБ.



На пункте пропуска в Псковской области досмотрели автомобиль и нашли в нём, по данным ФСБ, 27 самодельных бомб, спрятанных в украинских православных иконах и церковной утвари. Также в груз входили 70 кг взрывчатого вещества, изготовленного промышленным способом, а также «91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7». Всё это везли, как сообщается, по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.