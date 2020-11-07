Фестиваль «Чудо света» пройдет в антиковидном формате — в Петропавловке и на «Фонтанке»: 7 и 8 ноября
7 и 8 ноября с 19.00 до 21.00 в Петропавловской крепости «вживую» и онлайн — на сайте tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» «ВКонтакте» — пройдет осенний фестиваль «Чудо света».
В этот раз площадками для мультимедийного спектакля станут бастионы и здания на острове, с которого началось зарождение Петербурга! Всего на два вечера в нем появятся Аллея иллюзий, Театр теней, Сад живых скульптур, Галерея парящих картин, Ледяная пещера, Музей масок и многое другое.
«Центральной темой программы мероприятия станут морские победы России, — приоткрывают завесу тайны организаторы. — Зрителей познакомят с великой историей военно-морского флота нашей страны. Прогуливаясь по узким улочкам Петропавловской крепости, гости фестиваля попадут в настоящую «ночь в музее». Перед нами откроются виртуальные выставочные залы городских музеев. Наполненные секретами и загадками, они познакомят нас со своими ночными обитателями — артефактами Кунсткамеры, ожившими скульптурами Эрмитажа и необычными персонажами картинных галерей Русского музея».
Движение между ними будет однонаправленным: вход — со стороны Иоанновского моста, выход — с Кронверкского. Всего в крепости будет открыто 11 площадок, шоу проходит циклично и будет повторяться раз за разом, поэтому можно не бояться опоздать. А вот маски с собой нужно будет взять обязательно.
Исключение — если вы будете смотреть этот фестиваль онлайн с «Фонтанкой». В 19.00 мы начнем трансляцию на сайте tv.fontanka.ru и в нашей группе «ВКонтакте». Присоединяйтесь — и не беспокойтесь за собственное здоровье. 6+. Организатор — комитет по развитию туризма.
Посмотреть, как проходила репетиция фестиваля, можно в репортаже «Фонтанки».