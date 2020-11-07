Фестиваль «Чудо света» пройдет в антиковидном формате — в Петропавловке и на «Фонтанке»: 7 и 8 ноября

7 и 8 ноября с 19.00 до 21.00 в Петропавловской крепости «вживую» и онлайн — на сайте tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» «ВКонтакте» — пройдет осенний фестиваль «Чудо света».



В этот раз площадками для мультимедийного спектакля станут бастионы и здания на острове, с которого началось зарождение Петербурга! Всего на два вечера в нем появятся Аллея иллюзий, Театр теней, Сад живых скульптур, Галерея парящих картин, Ледяная пещера, Музей масок и многое другое.



«Центральной темой программы мероприятия станут морские победы России, — приоткрывают завесу тайны организаторы. — Зрителей познакомят с великой историей военно-морского флота нашей страны. Прогуливаясь по узким улочкам Петропавловской крепости, гости фестиваля попадут в настоящую «ночь в музее». Перед нами откроются виртуальные выставочные залы городских музеев. Наполненные секретами и загадками, они познакомят нас со своими ночными обитателями — артефактами Кунсткамеры, ожившими скульптурами Эрмитажа и необычными персонажами картинных галерей Русского музея».

