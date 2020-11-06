Вечером 6 ноября в Петропавловской крепости прошла репетиция фестиваля «Чудо света», который можно будет посетить в эти выходные. На стенах ожили картины и скульптуры. Основываясь на заданной «музейной теме», мастера 3D-мэппинга создали 11 инсталляций и разместили работы на пути от Иоанновского к Кронверкскому мосту.



Во время представления на Иоанновских воротах вырастает Египетский зал Эрмитажа, на Петровских — появляется изображение, передающее разнообразие архитектурных стилей Петербурга, постепенно сменяющих друг друга.

