В Петропавловской крепости прошла репетиция «Чуда света». Показываем, каким он будет
Вечером 6 ноября в Петропавловской крепости прошла репетиция фестиваля «Чудо света», который можно будет посетить в эти выходные. На стенах ожили картины и скульптуры. Основываясь на заданной «музейной теме», мастера 3D-мэппинга создали 11 инсталляций и разместили работы на пути от Иоанновского к Кронверкскому мосту.
Во время представления на Иоанновских воротах вырастает Египетский зал Эрмитажа, на Петровских — появляется изображение, передающее разнообразие архитектурных стилей Петербурга, постепенно сменяющих друг друга.
Дальнейший путь зрителя пролегает через «аллею иллюзий» где «выставлены» картины из света в том числе Казимира Малевича и Василия Кандинского. У Государева бастиона зрителя встретят «античные» скульптуры-голограммы. А самое масштабное представление — зарисовку о морских победах России — выводят на стены Нарышкина бастиона. В этой точке зритель будто бы оказывается за штурвалом корабля: вокруг плещутся волны и стреляют пушки.
Фестиваль «Чудо света» пройдёт в Петропавловской крепости 7 и 8 ноября с 19.00 до 21.00. Чтобы пройти весь маршрут, понадобится около 15–20 минут. Вход разрешён только в масках. О том, чтобы посетители нигде не задерживались, будут напоминать при помощи громкоговорителей и видеоплакатов. Перформансы повторяются каждые 10 — 15 минут. Из-за пандемии мероприятие проходит в «гибридном формате» — его можно будет посмотреть и онлайн: прямая трансляция будет идти оба дня на сайте tv.fontanka.ru и в паблике «Фонтанки» ВКонтакте. 6+. Организатор - комитет по развитию туризма.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»