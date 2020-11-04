Придавленный мраморной плитой подросток приехал на производство помогать дедушке

Подросток, которого увезли с Магнитогорской улицы в Петербурге с переломами, оказался на производстве в качестве помощника. Его дедушка менял там окна.

Подробности происшествия «Фонтанке» стали известны 4 ноября. Накануне представители компании «Философия камня» принимали на территории производства рабочего, который менял стеклопакеты. Мужчина приехал на Магнитогорскую, дом 51, с 15-летним внуком. Одновременно шла разгрузка каменных плит, за манипулятором сидел 39-летний житель Мурино. Одна из них сорвалась и упала прямо на десятиклассника.