В Петербурге подростка придавило мраморной плитой. Следователи проводят проверку

Следователи проверяют обстоятельства получения травм несовершеннолетним в Красногвардейском районе. Его придавило плитой из мрамора.



Как сообщает СК по Петербургу вечером 3 ноября, минувшим днем во время разгрузки мраморных листов один из них съехал с опоры и упал на стоящего рядом подростка. Пострадавшего госпитализировали.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.