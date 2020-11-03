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03.11.2020 20:36
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В Петербурге подростка придавило мраморной плитой. Следователи проводят проверку

Следователи проверяют обстоятельства получения травм несовершеннолетним в Красногвардейском районе. Его придавило плитой из мрамора.

Как сообщает СК по Петербургу вечером 3 ноября, минувшим днем во время разгрузки мраморных листов один из них съехал с опоры и упал на стоящего рядом подростка. Пострадавшего госпитализировали.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», плита упала 15-летнему подростку на ноги по адресу Магнитогорская улица, 51. Согласно данным из открытых источников, там, среди прочего, располагается компания, занимающаяся обработкой камня и продажей камнеобрабатывающего оборудования.

Пострадавшего около четырех дня доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него перелом таза, повреждение ноги, а также травмы внутренних органов. У него шок, он находится в реанимации, но операция не потребуется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Asus
Там памятник армянскому композитору Комитасу изготавливал скульптор Бейбутян. Видать и до производства война докатилась.
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