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01.11.2020 16:06
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Минск продолжает протестовать против Лукашенко, начались массовые жесткие задержания

Силовики начали массовые задержания на акции протеста против Лукашенко в Минске. Об этом 1 ноября сообщает tut.by.

По данным издания, силовики уже применяют светошумовые гранаты и стреляют — правда, пока только в воздух.

Автозаки следуют повсюду за колоннами протестующих. По данным правозащитного центра «Весна», уже задержаны как минимум 37 человек по всей стране. Официально представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание «нескольких человек» и выстрелы в воздух со стороны силовиков.

На проспекте Независимости, как пишет tut.by, ОМОН отошел от протестующих, им кричат «Молодцы!»

В марше против террора и Лукашенко принимают участие несколько десятков тысяч человек, в Минск введена военная техника.

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Комментарии (16)

260642921
Лукашенко на перекрестье трех дорог. Прямо пойдет - Саддама встретит, направо пойдет - Каддафи обнимет. Налево пойдет - Чаушеску в десны поцелует. Иди назад, батька. Назначай новые честные выборы и, глядишь, только трон потеряешь.
263971241
Свидетели тихановской ведут толпу на убой: экономики, независимости, социального обеспечения... как зомби
Stiff_21
Напоминает охоту вонючих гиен в Африке. Те так же выхватывают стаей жертву.
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