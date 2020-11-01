Минск продолжает протестовать против Лукашенко, начались массовые жесткие задержания
Силовики начали массовые задержания на акции протеста против Лукашенко в Минске. Об этом 1 ноября сообщает tut.by.
По данным издания, силовики уже применяют светошумовые гранаты и стреляют — правда, пока только в воздух.
Автозаки следуют повсюду за колоннами протестующих. По данным правозащитного центра «Весна», уже задержаны как минимум 37 человек по всей стране. Официально представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание «нескольких человек» и выстрелы в воздух со стороны силовиков.
На проспекте Независимости, как пишет tut.by, ОМОН отошел от протестующих, им кричат «Молодцы!»
В марше против террора и Лукашенко принимают участие несколько десятков тысяч человек, в Минск введена военная техника.