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01.11.2020 14:39
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В Минске начался марш против Лукашенко. В нем принимают участие десятки тысяч человек, слышны выстрелы

В Минске проходит акция протеста против Лукашенко. Как передает 1 ноября Tut.by, колонна протестующих из нескольких десятков тысяч человек начала движение по проспекту Независимости.

ТАСС пишет, что когда колонна сблизилась с кордоном ОМОНа, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Как сообщалось ранее, в город введена военная техника. В сторону метро «Московская», куда направляются протестующие, проехали водометы. Силовики пытаются вытеснить участников марша с проезжей части на тротуар. Протестующих начали задерживать, передает Tut.by.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
так против террора или против Лукашенко?! вай-вай, какая случайная манипуляция. но без великодиванного обормотика - ничего не получится.
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