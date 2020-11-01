В Минске начался марш против Лукашенко. В нем принимают участие десятки тысяч человек, слышны выстрелы
В Минске проходит акция протеста против Лукашенко. Как передает 1 ноября Tut.by, колонна протестующих из нескольких десятков тысяч человек начала движение по проспекту Независимости.
ТАСС пишет, что когда колонна сблизилась с кордоном ОМОНа, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Как сообщалось ранее, в город введена военная техника. В сторону метро «Московская», куда направляются протестующие, проехали водометы. Силовики пытаются вытеснить участников марша с проезжей части на тротуар. Протестующих начали задерживать, передает Tut.by.
Минск. Задержания рядом с метро «Московская».— TUT.BY (@tutby) November 1, 2020
Видео: @nashaniva, Telegram pic.twitter.com/xfVDxViv6F