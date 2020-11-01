В Минск вошли колонны военной техники. В городе начались проблемы с Интернетом, закрывают метро
В Минск в преддверии очередных акций протеста вошли колонны военной техники. Как сообщает 1 ноября Tut.BY, с проспекта Независимости в сторону Волгоградской улицы поворочивают автозаки и микроавтобусы.
Также замечены большая колонна техники и водомет на улице Калиновского. Обратили внимание очевидцы и на скопление силовиков у стелы на проспекте Победителей.
Кроме того, уже традиционно в Минске начались проблемы с доступом в Интернет через мобильную связь. У всех трех операторов частично отсутствует LTE-связь. Закрыли и некоторые станции минского метрополитена в центре города. Решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщили в Минском метрополитене.
Накануне в столице Белоруссии задерживали пенсионеров и инвалидов, вышедших на марш протеста против Лукашенко.