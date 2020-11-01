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01.11.2020 13:14
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В Минск вошли колонны военной техники. В городе начались проблемы с Интернетом, закрывают метро

В Минск в преддверии очередных акций протеста вошли колонны военной техники. Как сообщает 1 ноября Tut.BY, с проспекта Независимости в сторону Волгоградской улицы поворочивают автозаки и микроавтобусы.

Также замечены большая колонна техники и водомет на улице Калиновского. Обратили внимание очевидцы и на скопление силовиков у стелы на проспекте Победителей.

Кроме того, уже традиционно в Минске начались проблемы с доступом в Интернет через мобильную связь. У всех трех операторов частично отсутствует LTE-связь. Закрыли и некоторые станции минского метрополитена в центре города. Решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщили в Минском метрополитене.

Накануне в столице Белоруссии задерживали пенсионеров и инвалидов, вышедших на марш протеста против Лукашенко.

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Комментарии (26)

260818321
Цыган с катушек съехал.
Урус-Баши
За 20 лет изоляции от общства, в окружении придуманного мира розового цвета, крыша должна поехать, точно. Это можно сравнить 20-ю годами заключенияв комфортной камере с телевизором в обнимку.
Skazochny
Только конченные рабы только и могут наблюдать как соседи освобождаются от рабства
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