В Лионе при стрельбе у церкви ранен православный священник
В седьмом округе Лиона, возле Греческой православной церкви, произошла стрельба. Как сообщает 31 октября BFM TV, ранен православный священник, нападавший скрылся.
По данным издания Le Progres, очевидцы услышали как минимум два выстрела и крики. На место стянуты полиция и спецназ. В результате нападения ранен один человек; когда его передавали медикам, он был в сознании.
🔴 #Lyon : un homme blessé par balle rue St-Lazare dans le 7e arrondissement, dans des circonstances encore obscures. Le tireur serait en fuite. Le secteur actuellement bouclé par les #policiers @lyonmag pic.twitter.com/8RUoFFXDNi— Julien Damboise (@JDANDOU) October 31, 2020
BFM TV уточняет, что раненый православный священник не знает, кто на него напал. Преступнику удалось скрыться, ведутся его поиски.
29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар!». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.
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