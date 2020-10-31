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31.10.2020 19:09
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В Лионе при стрельбе у церкви ранен православный священник

В седьмом округе Лиона, возле Греческой православной церкви, произошла стрельба. Как сообщает 31 октября BFM TV, ранен православный священник, нападавший скрылся.

По данным издания Le Progres, очевидцы услышали как минимум два выстрела и крики. На место стянуты полиция и спецназ. В результате нападения ранен один человек; когда его передавали медикам, он был в сознании.

BFM TV уточняет, что раненый православный священник не знает, кто на него напал. Преступнику удалось скрыться, ведутся его поиски.

29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар!». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.

За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.

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Комментарии (11)

Майор Пронин
Проснётся ли у европейцев чувство элементарно го самосохранения?
hal9000
Стрельнул и убежал...хм.. а контрольный??
onotolich
А православные священники что, какие-то особенные люди, чтоб про них на Фонтанке писать? Когда моего соседа по лестничной клетке, замечательнейшего и добрейшего человека, но всего лишь слесаря 4 разряда, убили в драке, никто ничего не написал. А тут всего лишь ранили, и уже бядя-бяда, ко-ко-ко...
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