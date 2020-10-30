Микроавтобус с символикой ГУ МВД с утра 30 октября припаркован у здания консульства Франции на Невском проспекте. В отличие от Москвы толпы протестующих возле него нет.



Пока в столице после теракта в Ницце мусульмане вышли на несанкционированный митинг к посольству Франции, в Петербурге у диппредставительства этой страны тишина. В этом убедился корреспондент «Фонтанки».