В Петербурге усилили безопасность французского консульства. Но зря
Микроавтобус с символикой ГУ МВД с утра 30 октября припаркован у здания консульства Франции на Невском проспекте. В отличие от Москвы толпы протестующих возле него нет.
Пока в столице после теракта в Ницце мусульмане вышли на несанкционированный митинг к посольству Франции, в Петербурге у диппредставительства этой страны тишина. В этом убедился корреспондент «Фонтанки».
По данным очевидцев, микроавтобус с символикой полиции с утра пятницы припаркован на тротуаре у дома 12 по Невскому проспекту, где долгое время расположено консульство. Стоял он там и около 16 часов, когда к представительству подошел корреспондент «Фонтанки». Стены здания были чисты, данных о том, что кто-то выражал свой протест против политики этой страны, как в Москве, в силовых структурах города нет.
В ГУ МВД не стали комментировать присутствие своих сотрудников у консульства.
В столице же протесты продолжаются уже второй день. Участники, преимущественно представители мусульманских организаций, возмущены карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo и «исламофобской» политикой Франции. 30 октября сотрудники МВД начали оттеснять митингующих от здания дипломатов и задерживать особо активных.
16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях, а также заявил о работе с мусульманской общиной, для создания правильной линии ислама. Его заявление позже раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне.