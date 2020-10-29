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29.10.2020 16:10
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Во французском Лионе задержали еще одного нападавшего с ножом. В Ниццу прибыл Макрон

В центре Лиона задержан человек, который, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием, пытался сесть в трамвай. Об этом 29 октября сообщает Lyonmag.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, мужчина был «полон решимости совершить нападение», однако его удалось задержать до этого. По предварительной информации, мужчина является гражданином Афганистана. «Спасибо полиции за эффективное вмешательство, которое позволило избежать новой трагедии», — заявил мэр Пьер Оливер, напомнив о трагедии в Ницце.

В этот французский город прибыл президент Эммануэль Макрон. «Спасибо главе государства Эммануэлю Макрону за его немедленный визит в наш город после новой атаки исламистов, поразившей самое сердце Ниццы», — написал мэр Кристиан Эстрози.

Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.

После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
Держись, Макрон, морально мы с тобой
Nationalverrater_2
Пенделя за 24 часа -в родные саксаулы всем этим страдальцам на шее бездуховных французов! Эх , мечты, мечты...
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