В центре Лиона задержан человек, который, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием, пытался сесть в трамвай. Об этом 29 октября сообщает Lyonmag.



Как сообщили изданию в правоохранительных органах, мужчина был «полон решимости совершить нападение», однако его удалось задержать до этого. По предварительной информации, мужчина является гражданином Афганистана. «Спасибо полиции за эффективное вмешательство, которое позволило избежать новой трагедии», — заявил мэр Пьер Оливер, напомнив о трагедии в Ницце.

