После убийства преподавателя во Франции задержали девять человек. Среди них семья нападавшего и недовольный учителем родитель

В рамках расследования по факту убийства 47-летнего преподавателя истории французского колледжа Буа-д'Ольн задержаны девять человек, передает канал BFMTV утром 17 октября.

Четверо из них являются членами семьи нападавшего, среди них — 17-летний брат молодого человека и его дед. Остальные пятеро — это родитель одного из учеников, который жаловался на учителя, друг этого мужчины и еще три человека.

18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории в городе Конфлан-Сен-Онорин вечером 16 октября. Сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом нападавшего. Погибший объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Расследованием случившегося занялась Национальная антитеррористическая прокуратура.