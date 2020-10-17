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17.10.2020 12:09
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После убийства преподавателя во Франции задержали девять человек. Среди них семья нападавшего и недовольный учителем родитель

В рамках расследования по факту убийства 47-летнего преподавателя истории французского колледжа Буа-д'Ольн задержаны девять человек, передает канал BFMTV утром 17 октября.

Четверо из них являются членами семьи нападавшего, среди них — 17-летний брат молодого человека и его дед. Остальные пятеро — это родитель одного из учеников, который жаловался на учителя, друг этого мужчины и еще три человека.

18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории в городе Конфлан-Сен-Онорин вечером 16 октября. Сотрудники полиции застрелили вооруженного ножом нападавшего. Погибший объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Расследованием случившегося занялась Национальная антитеррористическая прокуратура.

По данным источников Le Monde, предполагаемый убийца якобы был чеченского происхождения и родился в Москве. При нем нашли свидетельствующие об этом документы, пишет газета.

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Комментарии (6)

spb7771250
Религиозные фанатики - это признак средневековья. По большому счету ответственность за это лежит на религиозных деятелях. И да, религию надо бы запретить, ибо вот выше тоже рассуждают про какие-то берега. Дикари.
Pilat
Я вот ни разу ни исламист. Да и вообще к религии отношусь более чем прохладно.
Но как то нужно видеть берега. А судя по всему французы берега попутали. Они не понимают разницу между НАМЕРЕННЫМ оскорблением чьих то чувств и свободой слова.
Потому им бошки и режут.
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