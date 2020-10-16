Во Франции обезглавили преподавателя колледжа. Он объяснял свободу слова на примере карикатур из Charlie Hebdo

Неизвестный обезглавил учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа. Нападавший застрелен при попытке атаковать полицейских.

Как пишет «Коммерсантъ» 16 октября, сигнал поступил в полицию в пять часов по местному времени от прохожих, которые возле учебного заведения увидели вооружённого ножом мужчину. Сообщается, что он сначала попытался скрыться, а потом атаковать патруль. Его застрелили, после чего, пишет Figaro, нашли обезглавленного профессора.

По информации Monde, это учитель истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo.