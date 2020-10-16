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16.10.2020 22:14
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Во Франции обезглавили преподавателя колледжа. Он объяснял свободу слова на примере карикатур из Charlie Hebdo

Неизвестный обезглавил учителя в городе Конфлан-Сент-Онорин департамента Ивелин к западу от Парижа. Нападавший застрелен при попытке атаковать полицейских.

Как пишет «Коммерсантъ» 16 октября, сигнал поступил в полицию в пять часов по местному времени от прохожих, которые возле учебного заведения увидели вооружённого ножом мужчину. Сообщается, что он сначала попытался скрыться, а потом атаковать патруль. Его застрелили, после чего, пишет Figaro, нашли обезглавленного профессора.

По информации Monde, это учитель истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo.

Предполагается, что убийца мог быть родственником одного из учеников. Расследованием занимается антитеррористическая прокуратура Франции. На место выехали премьер-министр Франции Жан Кастест и глава МВД страны, который прервал свой визит в Марокко.

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Комментарии (6)

Капитан Очевидность2
То ли ещё будет дальше от "новых французов".
Bobr Dobr
Абсолютно логичный поступок. Преподаватель (даже не дурак- хуже) оскорбил его религию. За это смерть.
Без головы в исламе вообще невозможно куда-либо попасть.
Random_spb
Отсталые люди эти французы, всего лишь голову отрезали, а уже премьер-министр и глава мвд выехали.
То ли дело у нас в Питере - полная расчлененка каждую неделю в ходу и никто даже на новости то внимания уже не обращает.
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