После теракта в Ницце в Авиньоне напали на полицейских с ножом, а в Джидде атаковали французское консульство
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на полицейских в Авиньоне. Как сообщает 29 октября Europe1, атака произошла спустя всего два часа после теракта в Ницце, где исламист зарезал троих человек.
По данным издания, нападавший кричал «Аллах Акбар», полицейские открыли огонь. Подозреваемый скончался на месте. Атаки не ограничились территорией Франции. Как передает Al Arabiya, утром 29 октября неизвестный мужчина напал с ножом на французское консульство в городе Джидда в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь полиции провинции Мекка майор Мухаммад аль-Гамди заявил, что «силам дипломатической безопасности» удалось задержать нападавшего, охранник дипмиссии получил легкие травмы.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.