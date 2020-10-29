После теракта в Ницце в Авиньоне напали на полицейских с ножом, а в Джидде атаковали французское консульство

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на полицейских в Авиньоне. Как сообщает 29 октября Europe1, атака произошла спустя всего два часа после теракта в Ницце, где исламист зарезал троих человек.



По данным издания, нападавший кричал «Аллах Акбар», полицейские открыли огонь. Подозреваемый скончался на месте. Атаки не ограничились территорией Франции. Как передает Al Arabiya, утром 29 октября неизвестный мужчина напал с ножом на французское консульство в городе Джидда в Саудовской Аравии. Пресс-секретарь полиции провинции Мекка майор Мухаммад аль-Гамди заявил, что «силам дипломатической безопасности» удалось задержать нападавшего, охранник дипмиссии получил легкие травмы.

