Количество жертв нападения в Ницце выросло до трех человек. Местные СМИ пишут, что женщину обезглавили
Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце власти расценивают как теракт. Об этом 29 октября заявил мэр города Кристиан Эстрози.
Attaque au couteau à Nice. L’avenue jean Medecin est complètement bloquée par les forces de l’ordre. pic.twitter.com/AaTLmu1aQK— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Количество жертв нападавшего с ножом выросло до трех человек, сообщает BFM TV. По предварительной информации, убиты женщина средних лет и пожилой мужчина, подробностей по поводу третьей жертвы пока нет. Местное издание La Plume Libre пишет, что женщина была обезглавлена. Нападавший уже задержан.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 29, 2020
Fransız medyası, Fransa'nın Nice kentindeki bir kilise yakınında bıçaklı saldırı gerçekleştiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu duyurdu pic.twitter.com/K7MgCfrnK9
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.