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29.10.2020 12:20
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Количество жертв нападения в Ницце выросло до трех человек. Местные СМИ пишут, что женщину обезглавили

Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце власти расценивают как теракт. Об этом 29 октября заявил мэр города Кристиан Эстрози.

Количество жертв нападавшего с ножом выросло до трех человек, сообщает BFM TV. По предварительной информации, убиты женщина средних лет и пожилой мужчина, подробностей по поводу третьей жертвы пока нет. Местное издание La Plume Libre пишет, что женщина была обезглавлена. Нападавший уже задержан.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.

Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.

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Комментарии (13)

BSB888
Вот пока Франция даёт статус беженца чеченцам, головы будут лететь направо и налево.
263877541
Лежит гдето номерок " Шарли Эбдо" купленый на вокзале в Риме.2€
Olaaa
Давно пора запретить этот опиум и шизу на этой почве.
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