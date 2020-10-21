Обезглавивший учителя во Франции террорист подкупил подростков для идентификации жертвы, а после убийства выложил обращение на русском

Обезглавивший учителя террорист Абдулах Анзоров после убийства опубликовал в соцсетях фото тела и прикрепил к нему аудиозапись. На ней на неуверенном русском он заявил, что «отомстил за пророка». Об этом 21 октября сообщает France Presse со ссылкой на близкие к следствию источники.

Также 21 октября состоялась пресс-конференция, на которой власти раскрыли новые подробности дела. На данный момент 16 человек взяты под стражу. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних студентов колледжа в возрасте 14 и 15 лет, подозреваются в «соучастии в убийстве с террористической целью». По версии следствия, террорист подкупил их, чтобы выведать информацию о профессоре Сэмюэле Пати. За это он заплатил им от 300 до 350 евро. Им он пояснил, что хочет заставить учителя попросить прощения за показанную на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, а также «унизить и ударить его». В конце урока подростки указали на Сэмюэля Пати, когда тот выходил из колледжа, после чего Анзоров отправился в погоню за жертвой. Ещё двое, 19 и 18 лет, помогли убийце купить оружие — нож и два пистолета.