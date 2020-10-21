Обезглавивший учителя во Франции террорист подкупил подростков для идентификации жертвы, а после убийства выложил обращение на русском
Обезглавивший учителя террорист Абдулах Анзоров после убийства опубликовал в соцсетях фото тела и прикрепил к нему аудиозапись. На ней на неуверенном русском он заявил, что «отомстил за пророка». Об этом 21 октября сообщает France Presse со ссылкой на близкие к следствию источники.
Также 21 октября состоялась пресс-конференция, на которой власти раскрыли новые подробности дела. На данный момент 16 человек взяты под стражу. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних студентов колледжа в возрасте 14 и 15 лет, подозреваются в «соучастии в убийстве с террористической целью». По версии следствия, террорист подкупил их, чтобы выведать информацию о профессоре Сэмюэле Пати. За это он заплатил им от 300 до 350 евро. Им он пояснил, что хочет заставить учителя попросить прощения за показанную на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда, а также «унизить и ударить его». В конце урока подростки указали на Сэмюэля Пати, когда тот выходил из колледжа, после чего Анзоров отправился в погоню за жертвой. Ещё двое, 19 и 18 лет, помогли убийце купить оружие — нож и два пистолета.
Франция отдаст дань уважения погибшему учителю в Сорбонне вечером 22 октября в 19:30. Эммануэль Макрон передаст вручённый посмертно учителю орден Почетного легиона его семье.
Министр национального образования Жан-Мишель Бланкер также объявил, что сын Сэмюэля Пати, 5 лет, станет подопечным нации. Этот статус предлагает защиту и материальную и моральную поддержку со стороны государства.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров, обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства в видео выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.