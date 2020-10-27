Уборка тротуаров в Петербурге может подорожать. Субподрядчиков начало искать ГУДП «Центр»

Ручная уборка тротуаров в семи районах Петербурга может подорожать до 675 млн рублей — это будет почти на 40% больше, чем в прошлом году (около 487 млн рублей). Субподрядные аукционы 26 октября объявило СПб ГУДП «Центр», подведомственное комитету по благоустройству. Срок оказания услуг, согласно договору, — до конца 2021 года.



Самый «дорогой» лот будет разыгран в части Центрального района — максимальная цена около 114,7 млн рублей. Заявки на участие можно будет подать до 11 октября.



В июне этого года комблаг подвел итоги аукционов на содержание городской улично-дорожной сети в ближайшие полтора года. Василеостровский, Петроградский, Московский, Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский и Невский районы ожидаемо достались «Центру». Сейчас компания ухаживает за дорогами на этих же участках — там работают 115 единиц специализированной техники и 764 дворника.

