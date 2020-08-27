Из 37 ГУП в Петербурге останутся лишь 3. За дорогами, транспортом и могилами проследят акционерные общества

К 2025 году из 37 действующих в настоящее время петербургских унитарных предприятий 34 изменят свою организационно-правовую форму. В виде ГУП продолжат работать только Водоканал, «Петербургский метрополитен» и «АТС Смольного».

Как сообщает УФАС 27 августа, план по преобразованию или ликвидации ГУП подписан по итогам заседания с участием вице-губернатора Евгения Елина и руководителя управления Вадима Владимирова.

До 1 января 2021 года 3 дорожных городских предприятия — ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» должны присоединиться к флагману этой отрасли — ГУДП «Центр». То же самое происходит в природоохранной области — СФ «Минерал» и ГУП «Пиларн» присоединяются к крупнейшему подведомственному предприятию комитета по природопользованию — ГУП «Экострой». Одновременно садово-парковое предприятие «Красносельское» присоединяется к ГУСПП «Южное».