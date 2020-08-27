Из 37 ГУП в Петербурге останутся лишь 3. За дорогами, транспортом и могилами проследят акционерные общества
К 2025 году из 37 действующих в настоящее время петербургских унитарных предприятий 34 изменят свою организационно-правовую форму. В виде ГУП продолжат работать только Водоканал, «Петербургский метрополитен» и «АТС Смольного».
Как сообщает УФАС 27 августа, план по преобразованию или ликвидации ГУП подписан по итогам заседания с участием вице-губернатора Евгения Елина и руководителя управления Вадима Владимирова.
До 1 января 2021 года 3 дорожных городских предприятия — ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» должны присоединиться к флагману этой отрасли — ГУДП «Центр». То же самое происходит в природоохранной области — СФ «Минерал» и ГУП «Пиларн» присоединяются к крупнейшему подведомственному предприятию комитета по природопользованию — ГУП «Экострой». Одновременно садово-парковое предприятие «Красносельское» присоединяется к ГУСПП «Южное».
После этого начинается процесс акционирования: укрупненные таким образом «Центр», «Экострой», «Южное» до 30 июня 2024 должны стать АО. ГУП «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс», «Ритуальные услуги», «Столовая Мариинского дворца» и «Продовольственный фонд» должны быть преобразованы в АО до конца 2024 г.
Вадим Владимиров поблагодарил Смольный за плодотворную работу и выразил надежду, что она продолжится, так как не все урегулировано. «У Санкт-Петербургского УФАС остается ряд вопросов, в частности преобразование некоторых ГУПов в госучреждения (ГУ), — заявил он. — Мы можем согласиться с тем, что петербургский зоопарк станет ГУ, но почему «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» или «Информационно-аналитический центр», которые работают на конкурентных рынках, должны стать госучреждениями и полностью перейти на бюджетное финансирование, нам пока аргументированно не объяснили».
Напомним, сам процесс ухода унитарных предприятий — не только дорожных — рассчитан до 2025 года: 485-ФЗ предписывает к тому времени реорганизовать или ликвидировать все ГУП, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции. В частности, поэтому меняется форма собственности ГУП «ТЭК». Однако насчет дорожных предприятий ранее был опубликован альтернативный проект — по их переводу в статус государственно-бюджетных учреждений, за которыми закрепят содержание улиц на праве оперативного управления.