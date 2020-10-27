FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 01:31
7
Печать

Кавалькада скорых окружила госпиталь в «Ленэкспо». Он открылся несколько часов назад

Временный госпиталь в «Ленэкспо», о запуске которого было объявлено минувшим вечером, сразу же начал принимать машины скорой помощи. Они выстроились в длинную очередь.

Фотографию ажиотажа у пятого павильона в ночь на 27 октября разместила глава МО Гавань Нэлли Вавилина. Она подтвердила «Фонтанке», что снимок свежий. А персонал в «Ленэкспо», по её словам, появился уже днём.

В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщали, что в корпусе оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных, с аппаратами ИВЛ. Также в павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород.

«Фонтанка» рассказывала о том, как опустел презентованный в начале октября госпиталь «Ленэкспо» за 840 млн рублей. Причина — в отсутствии медицинской лицензии. Проволочку с получением разрешительных документов Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» пока нет. Статистика заболеваемости коронавирусом несколько недель ставит рекорды в Петербурге. 26 октября зарегистрировано 715 новых случаев, а общее количество инфицированных превысило 57,5 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

virusanet
шоу маст гоу он.
пока на свете есть такие дураки...

хе-хе.
virusanet
модератор, зачем так откровенно уже?
USSR_forever
мешков для трупов-то много закупили уже?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний