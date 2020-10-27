Кавалькада скорых окружила госпиталь в «Ленэкспо». Он открылся несколько часов назад

Временный госпиталь в «Ленэкспо», о запуске которого было объявлено минувшим вечером, сразу же начал принимать машины скорой помощи. Они выстроились в длинную очередь.



Фотографию ажиотажа у пятого павильона в ночь на 27 октября разместила глава МО Гавань Нэлли Вавилина. Она подтвердила «Фонтанке», что снимок свежий. А персонал в «Ленэкспо», по её словам, появился уже днём.