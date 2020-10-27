Кавалькада скорых окружила госпиталь в «Ленэкспо». Он открылся несколько часов назад
Временный госпиталь в «Ленэкспо», о запуске которого было объявлено минувшим вечером, сразу же начал принимать машины скорой помощи. Они выстроились в длинную очередь.
Фотографию ажиотажа у пятого павильона в ночь на 27 октября разместила глава МО Гавань Нэлли Вавилина. Она подтвердила «Фонтанке», что снимок свежий. А персонал в «Ленэкспо», по её словам, появился уже днём.
В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщали, что в корпусе оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных, с аппаратами ИВЛ. Также в павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород.
«Фонтанка» рассказывала о том, как опустел презентованный в начале октября госпиталь «Ленэкспо» за 840 млн рублей. Причина — в отсутствии медицинской лицензии. Проволочку с получением разрешительных документов Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» пока нет. Статистика заболеваемости коронавирусом несколько недель ставит рекорды в Петербурге. 26 октября зарегистрировано 715 новых случаев, а общее количество инфицированных превысило 57,5 тысяч человек.