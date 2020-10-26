Пятый павильон «Ленэкспо» начинает прием пациентов с коронавирусом. Медицинская лицензия получена

Госпиталь для ветеранов войн получил лицензию на медицинскую деятельность в павильонах «Ленэкспо» 5 и 5а, сообщил 26 октября аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.



Уже сегодня они начнут прием пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород», — отметил Олег Эргашев.

Помещение разделено на три зоны — А, В, C, в том числе и по цветовой гамме, для маркировки историй болезни, анализов, медиков, которые работают в той или иной зоне. Это позволит оптимизировать работу госпиталя, отметили в аппарате вице-губернатора.