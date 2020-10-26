Пятый павильон «Ленэкспо» начинает прием пациентов с коронавирусом. Медицинская лицензия получена
Госпиталь для ветеранов войн получил лицензию на медицинскую деятельность в павильонах «Ленэкспо» 5 и 5а, сообщил 26 октября аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
Уже сегодня они начнут прием пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.
«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород», — отметил Олег Эргашев.
Помещение разделено на три зоны — А, В, C, в том числе и по цветовой гамме, для маркировки историй болезни, анализов, медиков, которые работают в той или иной зоне. Это позволит оптимизировать работу госпиталя, отметили в аппарате вице-губернатора.
При подготовке павильона учтены ранее поступившие замечания. Помещение утеплено, здесь автоматически регулируется влажность и температура воздуха.
Остальные павильоны временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» также полностью подготовлены, имеют лицензию на медицинскую деятельность и начнут работать в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что презентованный городскими властями две недели назад госпиталь «Ленэкспо», построенный за 840 млн рублей, опустел. Оборудованные тысячей коек павильоны оказались не лицензированы для медицинской деятельности. Чиновники ответили, что пока в нем нет необходимости.