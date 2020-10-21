Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Презентованный городскими властями две недели назад госпиталь «Ленэкспо» опустел. Оборудованные тысячей коек павильоны не лицензированы для медицинской деятельности.

На отсутствие медлицензии у построенного за 840 миллионов рублей госпиталя внимание «Фонтанки» 21 октября обратили медики. «Нам велено возвращаться на прежние рабочие места, прием пациентов невозможен. Когда откроют «Ленэкспо» и откроют ли вообще, руководство не говорит», — уточнили врачи. Съехали также волонтеры движения «Мывместе», которых 12 октября отправили на помощь медикам. Они должны были дежурить в красной зоне в две смены по шесть часов. Отзыв добровольцев на неопределенный срок подтвердил «Фонтанке» замруководителя регионального штаба волонтеров акции «Мывместе» Дмитрий Антонов.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Новый госпиталь для среднетяжелых пациентов Смольный презентовал 8 октября. В тот же день губернатор Александр Беглов заявлял о начале приема пациентов с 12-го числа. Он объяснил потребность города в «Ленэкспо» резко возросшей заболеваемостью — на 38% за неделю. С того времени она выросла еще на 48%, но дата открытия госпиталя по-прежнему неизвестна.

Ленэкспо является структурным подразделением Госпиталя для ветеранов войн. В список лечебных филиалов города он вошел приказом председателя комитета здравоохранения 30 апреля 2020 года. Дмитрий Лисовец переоформил существующую медлицензию Госпиталю для ветеранов войн в связи с намерением лицензиата осуществлять деятельность по адресу, не указанному в предыдущей лицензии.



Так в лицензии Госпиталя для ветеранов войн ЛО-78–01–010832 появился дополнительный адрес: Большой проспект В.О., 103 литера К. Он соответствует комплексу строений Ленэкспо, состоящих из павильонов 7, 8 и 8А. В этих помещениях могут разместиться 1500 легких пациентов. Павильоны работали с мая и опустели в середине июля. В настоящее время они законсервированы. Медлицензия действует бессрочно, но отсутствие пациентов имеет две версии. По неофициальной, комплекс 7–8А не рассчитан на низкие внешние температуры, при строительстве весной дополнительное отопление не монтировалось. Официальную версию «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева: «Все необходимые для утепления павильонов работы в рамках подрядного договора выполнены. Легких пациентов мы стараемся лечить амбулаторно. Если возникнет потребность, павильоны расконсервируем, они готовы к эксплуатации».

Новый медицинский корпус, не открытый 12 октября, состоит из павильонов 5 и 5А — они находятся рядом с комплексом 7–8А.