Госпиталь в Ленэкспо опустел. Всех пациентов вывезли в другую больницу
Из временного госпиталя в Ленэкспо вывезли оставшихся пациентов. Не исключено, что завозить новых больше не будут.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, сегодня медперсоналу объявили о расформировании стационара в связи с низкой загрузкой. Сотрудники возвращаются в госпиталь для ветеранов войн. Это учреждение курировало Ленэкспо, обеспечив его штатом в сотню человек.
В комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что в Ленэкспо остаются 25 человек. Это соответствует числу пациентов на сегодняшнее утро. Как уточнили изданию собеседники в медкругах, утром по выздоровлении из Ленэкспо выписали 10 пациентов, а оставшихся 15 человек перевезли в госпиталь для ветеранов войн.
В комитете здравоохранения пояснили, что пока не знают, будет ли Ленэкспо расформирован.
По словам собеседников «Фонтанки», низкая нагрузка наблюдалась в течение последних трех недель. Одной из причин этому называется ориентация Смольного на амбулаторное лечение пациентов с легким течением болезни.
Обустройство временного госпиталя в выставочном комплексе на Васильевском острове обошлось бюджету почти в 600 миллионов рублей. Он проработал менее четырех месяцев.
Ленэкспо был рассчитан на тысячу коек, туда свозили легких пациентов. В первую очередь госпиталь запомнился многочисленными жалобами, ревизией губернатора Петербурга и неожиданными последствиями этого визита — медсестра Ленэкспо была наказана Роспотребнадзором за нарушение дресс-кода в день приезда Александра Беглова. Уязвленные таким решением читатели «Фонтанки» собрали деньги на оплату штрафа.
Финансирование за оказание медпомощи пациентам Ленэкспо получал госпиталь для ветеранов войн. Каждые сутки пребывания одного человека оплачивались из фонда ОМС по стоимости номера в хорошей гостинице.
До вчерашнего дня в Петербурге было развернуто более 9000 коек для больных коронавирусом. Почти половина — 4400 — заняты.