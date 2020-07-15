Госпиталь в Ленэкспо опустел. Всех пациентов вывезли в другую больницу

Из временного госпиталя в Ленэкспо вывезли оставшихся пациентов. Не исключено, что завозить новых больше не будут.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июля, сегодня медперсоналу объявили о расформировании стационара в связи с низкой загрузкой. Сотрудники возвращаются в госпиталь для ветеранов войн. Это учреждение курировало Ленэкспо, обеспечив его штатом в сотню человек.

В комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что в Ленэкспо остаются 25 человек. Это соответствует числу пациентов на сегодняшнее утро. Как уточнили изданию собеседники в медкругах, утром по выздоровлении из Ленэкспо выписали 10 пациентов, а оставшихся 15 человек перевезли в госпиталь для ветеранов войн.