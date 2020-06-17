Медсестра Ленэкспо: «Воздуха не хватало, расстегнулась невовремя»
Анастасия Муравьева рассказала «Фонтанке», как попалась под горячую руку при губернаторе. Приоткрытый комбинезон вызвал болезненную реакцию Роспотребнадзора, но ее дружно уняли читатели.
Из-за нехватки врачей в Петербурге выпускница медколледжа откликнулась на призыв помочь в борьбе с коронавирусом. В начале мая ее перекинули в приемное отделение Ленэкспо. Через десять дней туда нагрянула высокая инспекция. Муравьева, сидя в пустом кабинете, расстегнула молнию комбинезона и сняла очки и капюшон. Сегодня суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.
- Мы хотели бы попросить вас об услуге, - редакция «Фонтанки» связалась с Анастасией после вынесенного Василеостровским судом решения. - Нас закидывают письмами. Читатели хотят оплатить ваш штраф. Другие предлагают бесплатную юридическую помощь.
- Мне уже помогли добрые люди.
- Ваши знакомые?
- Нет. Я их не знаю. Они прочитали вашу первую статью, нашли меня в соцсети по имени и фамилии, предложили помощь. Вчера начали сбор средств. Получилось 17 тысяч. Меня оштрафовали на 15 тысяч. Остальное отправила в фонд помощи детям с онкологией «Настенька». Я и сама хотела поблагодарить ваших читателей в какой-нибудь группе соцсети. Спасибо большое, тронута.
- Какие условия в Ленэкспо?
- Не сказать, что комфортные. Вы все правильно написали в заметках. Не упомянули только, что мне было плохо. Воздуха не хватало, поэтому так невовремя освободила себя немного, расстегнулась и сняла капюшон. Это все я в объяснительной написала. Вентиляции нет, костюмы не дышат. Работаешь, как в парилке. Некоторые личности в приемное отделение и вовсе без них заходили, если что.
- Кто вас заметил с «неуставном» виде 15 мая?
- Сказали, что по камерам видеонаблюдения отследили. В тот момент в приемном не было больных пациентов.
- Это было во время визита Александра Беглова?
- Да. Но тогда я не знала, что он в Ленэкспо.
- В то «губернаторское» утро вам было плохо по-особенному?
- Нет. Дурно было все время. Шла с работы и просто не чувствовала, что дышу. И температура поднималась.
- Читали историю про медсестру, которая под комбинезон надевала только купальник?
- Да. Единственное, если бы костюм был непрозрачным, то ради бога. Но купальник - немного перебор.
- Как вы попали в Ленэкспо?
- Учусь на последнем курсе медицинского колледжа, этим летом выпускаюсь. Когда перестало хватать врачей, позвали студентов. Я и пошла. Работу начала 4 мая.
- В чем заключались ваши обязанности?
- Прием и регистрация пациентов, осмотр, измерение температуры, опрос личной информации. 6 часов работаешь, 12 отдыхаешь, и так без выходных
- Вы учились работе с инфекциями?
- Нет, я обычная медсестра. Инструктаж со мной тоже не проводили. Ну и спортсменка еще немного. Пауэрлифтинг, первый взрослый разряд.
- Вы до сих пор работаете в Ленэкспо?
- Нет, меня убрали. С 25 мая я на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.
- Помните, сколько пациентов в Ленэкспо через вас прошло?
- Человек 200 точно.
- Вы получаете доплаты президентские и правительственные?
- Определенные получаю, да.
- Сколько раз вас проверяли на ковид за все время работы?
- Два, может быть три. Вчера сделала КТ. Чистая.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»