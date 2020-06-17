Из-за нехватки врачей в Петербурге выпускница медколледжа откликнулась на призыв помочь в борьбе с коронавирусом. В начале мая ее перекинули в приемное отделение Ленэкспо. Через десять дней туда нагрянула высокая инспекция. Муравьева, сидя в пустом кабинете, расстегнула молнию комбинезона и сняла очки и капюшон. Сегодня суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

- Мы хотели бы попросить вас об услуге , - редакция «Фонтанки» связалась с Анастасией после вынесенного Василеостровским судом решения . - Нас закидывают письмами. Читатели хотят оплатить ваш штраф. Другие предлагают бесплатную юридическую помощь.

- Мне уже помогли добрые люди.



- Ваши знакомые?

- Нет. Я их не знаю. Они прочитали вашу первую статью, нашли меня в соцсети по имени и фамилии, предложили помощь. Вчера начали сбор средств. Получилось 17 тысяч. Меня оштрафовали на 15 тысяч. Остальное отправила в фонд помощи детям с онкологией «Настенька». Я и сама хотела поблагодарить ваших читателей в какой-нибудь группе соцсети. Спасибо большое, тронута.

- Какие условия в Ленэкспо?

- Не сказать, что комфортные. Вы все правильно написали в заметках. Не упомянули только, что мне было плохо. Воздуха не хватало, поэтому так невовремя освободила себя немного, расстегнулась и сняла капюшон. Это все я в объяснительной написала. Вентиляции нет, костюмы не дышат. Работаешь, как в парилке. Некоторые личности в приемное отделение и вовсе без них заходили, если что.

- Кто вас заметил с «неуставном» виде 15 мая?

- Сказали, что по камерам видеонаблюдения отследили. В тот момент в приемном не было больных пациентов.

- Это было во время визита Александра Беглова?