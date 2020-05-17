В Петербурге ввели тариф для пациентов «Ленэкспо». Сутки проживания — как в «Рэдиссоне»

Комитет здравоохранения Петербурга утвердил расценки на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». По сравнению с лечением в домашних условиях тариф подскочил в четыре с половиной раза.

Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, на содержание одного человека в «Ленэкспо» выделяют 4 тысячи 165 рублей в сутки. Длительность лечения определена в 11 дней. Общий тариф для пациента «Ленэкспо», таким образом, составляет 45 тысяч 815 рублей.

Во временный госпиталь помещают петербуржцев, зараженных новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, для «долечивания в условиях стационара». По симптоматике и клиническим проявлениям они приравнены к больным, которым прописана терапия в домашних условиях. Стоимость такого лечения — 10 тысяч 60 рублей при десятидневной длительности. «Домашние» находятся под динамическим наблюдением специалистов поликлиник, а средства борьбы с COVID-19 одинаковы — антибиотики, поливитаминный комплекс и обильное питье. Собственно, временный госпиталь и развернут как раз для больных, не имеющих возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения.



Проживание в «Ленэкспо» сопоставимо с гостиничными тарифами. За ту же цену можно, например, взять номер в «Рэдиссоне».

Отельное сравнение могло быть неуместным, если бы не характерные отзывы клиентов «Ленэкспо». Они жалуются на нехватку персонала и медикаментов и бытовые неудобства, из-за чего чувствуют себя не пациентами лечебного учреждения, а постояльцами ангара в пустыне Сахара.

Кроме тарифа «долечивание в условиях стационара», комитет здравоохранения Петербурга утвердил еще один новый — «обследование в условиях стационара с последующим переводом». Расширение перечня расценок рискует существенно увеличить стоимость лечения коронавируса благодаря тому, что теперь на одном пациенте могут зарабатывать сразу три медучреждения.

По прежней схеме маршрутизации, легкие пациенты после диагностирования COVID-19 отправлялись домой лечиться за 10 тысяч или в стационар, где 14-дневная терапия стоит 58 тысяч рублей.

Новая схема допускает, что поступивший в больницу легкий пациент пробудет там три дня, и за него стационар получит 16 тысяч рублей — по тарифу «обследование с последующим переводом». Далее больного отправляют в «Ленэкспо», где его полечат за 45 тысяч, а оттуда могут выписать невыздоровевшим домой, под динамическое наблюдение поликлиники стоимостью 10 тысяч.

