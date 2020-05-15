Из госпиталя «Ленэкспо» c момента открытия выписались 100 человек. Главврач рассказал, кому можно домой

О цифрах 15 мая рассказал главврач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. На утро 14 мая в «Ленэкспо» находились 492 пациента, сутками позже — 470. Говоря о том, кому разрешено проходить лечение от COVID-19 дома, Кабанов отметил несколько критериев. «Если заболевание протекает бессимптомно даже при наличии COVID-позитивного теста или если выполняется компьютерная томография и мы видим поражение легочной ткани 25% — не более того, но при этом нет клинической картины, а именно лихорадки и повышенной температуры (даже 37,2 и выше), признаков дыхательной недостаточности, выраженного кашля, — то такой пациент может находиться дома, но должен быть обязательно изолирован», — рассказал Кабанов.

С момента открытия из временного госпиталя в 7-м павильоне «Ленэкспо» были выписаны около 100 человек. На данный момент из тысячи коек заняты 470.

Человек не должен проживать с маленькими детьми, пожилыми родственниками, беременными женщинами, а также в коммунальной квартире и общежитии. В этом случае ему предлагается проходить лечение дома, а информация о нем передается в поликлинику и в Роспотребнадзор. Поликлиника должна осуществлять динамическое наблюдение за пациентом и взять мазки. Когда такие пациенты прибывают в «Ленэкспо», они могут подписать информированное согласие и покинуть госпиталь.

Кабанов уточнил, что пациент должен дома получать обильное питье, поливитаминные комплексы. «Сейчас рекомендуют «Интерферон-альфа» в нос, — сообщил он. — Но применение его пока не имеет доказательной платформы, но как вариант- любая иммуномодуляция на фоне заболевания». При ухудшении состояния необходимо сразу вызвать врача скорой помощи.

Кроме того, главврач госпиталя отметил, что время ожидания результатов анализов на COVID-19 должно сократиться, так как учреждение целиком переведено на лабораторию НИИ Пастера.

Павильон переоборудован во временный госпиталь для пациентов с легкой формой COVID-19. Стоимость контракта составляет 416 млн рублей, развернуто 1000 коек. Предполагается задействовать еще 3 павильона, после чего общая вместимость составит порядка 2500 мест. При этом пациенты неоднократно сетовали на условия содержания. О том, как работа госпиталя выглядит с точки зрения врача, читайте в материале «Фонтанки».