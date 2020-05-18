Госпиталь в «Ленэкспо» вырос на 500 коек. Еще тысячу могут развернуть при необходимости

Временный госпиталь в «Ленэкспо» получил 474 дополнительные койки в павильонах 8 и 8А. Он может расшириться еще на 5 павильонов и на 1000 коек.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 18 мая, все строительно-монтажные работы в двух павильонах завершены, обустроены 63 санузла, подготовлены 43 душевых помещения.

«Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении 7-го павильона, — заявил губернатор. — Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений».