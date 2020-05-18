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18.05.2020 15:14
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Госпиталь в «Ленэкспо» вырос на 500 коек. Еще тысячу могут развернуть при необходимости

Временный госпиталь в «Ленэкспо» получил 474 дополнительные койки в павильонах 8 и 8А. Он может расшириться еще на 5 павильонов и на 1000 коек.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 18 мая, все строительно-монтажные работы в двух павильонах завершены, обустроены 63 санузла, подготовлены 43 душевых помещения.

«Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении 7-го павильона, — заявил губернатор. — Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений».

Ранее в седьмом павильоне в «Ленэкспо» на площади 16 160 квадратных метров был развернут временный госпиталь на тысячу коек для больных с легкой формой COVID-19. Этим занималась компания «Лентехстрой» за 416 млн рублей по контракту с Управлением строительными проектами. По данным «Фонтанки», она же работала и в павильонах 8 и 8А, однако контракта в системе госзакупок не значится. Сообщалось, что на расширение госпиталя комитету по здравоохранению выделено 165 млн рублей.

Смольный подчеркивает, что с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером достигнута новая договоренность о передаче павильонов 5 и 5А; 1, 2 и 3 — там при необходимости будут размещены дополнительно 990 койко-мест.

Пациенты в «Ленэкспо» неоднократно жаловались на условия содержания, в связи с этим 15 мая туда приезжал губернатор.

Среди прочего он дал поручение обеспечить дополнительное зонирование во временном госпитале: пожилые пациенты, пациенты, имеющие иные заболевания, кроме инфекционных, а также мужчины и женщины должны быть размещены локальными группами. Прокуратура не выявила нарушения санитарных требований в госпитале.

В выходные стало известно, что для лечения в «Ленэкспо» введены тарифы: на содержание одного человека выделяют 4 тысячи 165 рублей в сутки. Длительность лечения определена в 11 дней. Общий тариф для пациента «Ленэкспо», таким образом, составляет 45 тысяч 815 рублей.

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Комментарии (9)

Mart74
Подскажите, в итоге, на улице маску и перчатки носить обязательно, разъяснения были от власть имущих?
Олюшка_412
Интересно, а отопление там предусмотрено? Или нынче пневмонию холодом лечат?
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