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15.05.2020 18:38
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«Полностью соответствует требованиям санитарии и гигиены». Прокуратура не выявила нарушений в «Ленэкспо»

Прокуратура Петербурга провела проверку условий содержания пациентов в госпитале «Ленэкспо» и не нашла оснований для мер реагирования. Об этом 15 мая сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства ведомства Альберт Суяргулов.

«Нами был осуществлен осмотр как «зеленой» зоны, как и непосредственно места, где находятся пациенты. Была проведена проверка условий содержания пациентов, их питания, качества оказания медицинской помощи. Кроме того, мы посмотрели наличие и исправность работы соответствующего оборудования», — сказал сотрудник прокуратуры.

По результатам проверка установила, что в «Ленэкспо» есть два работающих компьютерных томографа, 10 коек для тяжелых больных в случае необходимости для дальнейшей их транспортировки в лечебное учреждение.

«При проведении проверки побеседовали с отдельными пациентами. Жалоб от пациентов не поступило на условия содержания. Полностью учреждение соответствует требованиям санитарии и гигиены. Имеются соответствующие душевые с горячей и холодной водой, очереди в них нет, санитария там обеспечена. Как раз в ходе проверки проводился ужин, и в ходе этого ужина тоже жалоб на качество пищи не поступило», — сообщил Суяргулов, добавив, что в целом по результатам проверки оснований для принятия мер прокурорского реагирования ведомство не усмотрело.

Ранее пациенты развернутого в «Ленэкспо» для борьбы с коронавирусом временного госпиталя жаловались на условия содержания. При этом они отметили, что кормят в медучреждении хорошо.

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Комментарии (16)

Звездочёт
Прокуратурку всем составом туда на пару неделек. На общих основаниях. Коли всё так шоколадно.
Rambovski
Соответствует. Но по по разряду "гауптвахта".
mag
Какое отношение эти бараки с общей системой вентиляции имеют к инфекционной больнице? Это больше похоже на вирусный инкубатор, где все гарантированно заразятся и переболеют самым опасным вариантом вируса.
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