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09.05.2020 19:09
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Крупнейший госпиталь Петербурга подорожал до 600 миллионов. В «Ленэкспо» положат еще 500 пациентов с коронавирусом

Правительство Петербурга выделяет из резервного фонда еще 165 миллионов рублей на обустройство временного госпиталя в «Ленэкспо». Полторы тысячи пациентов займут три павильона, стоимость койки равна лечению одного тяжелого COVID-19.

О дополнительных деньгах для «Ленэкспо» сообщает 9 мая пресс-служба Смольного.

«В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией подписано постановление о выделении средств на оборудование дополнительных 474 мест в выставочном комплексе».

Комитету здравоохранения на строительно-монтажные и отделочные работы и закупку оборудования выделяют 165 миллионов. Стоимость койко-места составит 350 тысяч рублей. Это сопоставимо с лечением тяжелого случая COVID-19, который, по данным «Фонтанки», обходится в 372 тысячи.

Из подписанного губернатором постановления следует, что новые больные займут два корпуса. Частично под коронавирус отдадут павильон № 8 и целиком — павильон № 8а. Таким образом, временный госпиталь разрастется на пять тысяч квадратных метров, коечный фонд составит 1474 места.

Фото: Коллаж/«Фонтанка«/скриншот Lenexpo.ru

Первую часть «Ленэкспо» оборудовали в павильоне № 7 за 416 миллионов рублей. Со времени открытия прошло две недели.

В выставочный комплекс свозят больных с легкой формой ковида. Они жалуются на спартанские условия жизни и холод. В новых павильонах вряд ли будет уютнее. Высота потолков достигает 12 метров, стены выполнены из стекла и сэндвич-панелей.

В Петербурге подтверждены 6990 случаев заражения коронавирусом, 53 человека умерли. Заболеваемость активно растет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Fjfef
Стройка крутится, а денежка мутится)
260802031
Как можно свозить людей, которые спокойно могли бы лечиться дома, в такие скотские условия?
юрец_огурец
Такие деньги не могут не осесть в чьих-то карманах.
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