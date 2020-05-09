Крупнейший госпиталь Петербурга подорожал до 600 миллионов. В «Ленэкспо» положат еще 500 пациентов с коронавирусом
Правительство Петербурга выделяет из резервного фонда еще 165 миллионов рублей на обустройство временного госпиталя в «Ленэкспо». Полторы тысячи пациентов займут три павильона, стоимость койки равна лечению одного тяжелого COVID-19.
О дополнительных деньгах для «Ленэкспо» сообщает 9 мая пресс-служба Смольного.
«В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией подписано постановление о выделении средств на оборудование дополнительных 474 мест в выставочном комплексе».
Комитету здравоохранения на строительно-монтажные и отделочные работы и закупку оборудования выделяют 165 миллионов. Стоимость койко-места составит 350 тысяч рублей. Это сопоставимо с лечением тяжелого случая COVID-19, который, по данным «Фонтанки», обходится в 372 тысячи.
Из подписанного губернатором постановления следует, что новые больные займут два корпуса. Частично под коронавирус отдадут павильон
Первую часть «Ленэкспо» оборудовали в павильоне
В выставочный комплекс свозят больных с легкой формой ковида. Они жалуются на спартанские условия жизни и холод. В новых павильонах вряд ли будет уютнее. Высота потолков достигает 12 метров, стены выполнены из стекла и сэндвич-панелей.
В Петербурге подтверждены 6990 случаев заражения коронавирусом, 53 человека умерли. Заболеваемость активно растет.