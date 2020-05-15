Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале, который открыт в 7-м павильоне «Ленэкспо». Ранее пациенты жаловались на условия содержания.



По данным «Фонтанки», Беглов побывал в «Ленэкспо» утром 15 мая. Далее его ждут в Пушкине, где готовится к открытию госпиталь Минобороны.

Павильон переоборудован во временный госпиталь для пациентов с легкой формой COVID-19. Стоимость контракта составляет 416 млн рублей, развернуто 1000 коек. Предполагается задействовать еще 3 павильона, после чего общая вместимость составит порядка 2500 мест. При этом пациенты неоднократно сетовали на условия содержания. О том, как работа госпиталя выглядит с точки зрения врача, читайте в материале «Фонтанки».