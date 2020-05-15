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15.05.2020 12:16
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Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале, который открыт в 7-м павильоне «Ленэкспо». Ранее пациенты жаловались на условия содержания.

По данным «Фонтанки», Беглов побывал в «Ленэкспо» утром 15 мая. Далее его ждут в Пушкине, где готовится к открытию госпиталь Минобороны.

Павильон переоборудован во временный госпиталь для пациентов с легкой формой COVID-19. Стоимость контракта составляет 416 млн рублей, развернуто 1000 коек. Предполагается задействовать еще 3 павильона, после чего общая вместимость составит порядка 2500 мест. При этом пациенты неоднократно сетовали на условия содержания. О том, как работа госпиталя выглядит с точки зрения врача, читайте в материале «Фонтанки».

пресс-служба губернатора Петербурга

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Комментарии (12)

Tattiana
А разве Беглов раньше до открытия в Ленэкспо не был?
260642921
Вопрос к юристам. А у нас предусмотрена процедура импичмента для таких вот персонажей как Беглов? Как горожанам от него избавиться наконец?
Вашъ Хозяинъ
Цирк приехал вместе с клоунами!
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