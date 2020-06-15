Медсестру из Ленэкспо будут судить за расстегнутую молнию. Она нарушила дресс-код в день приезда губернатора
Штрафом в полторы зарплаты может обойтись для 20-летней медсестры госпиталя в Ленэкспо визит губернатора. Девушка с месячным опытом работы не вовремя позволила себе глоток воздуха.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, петербургский Роспотребнадзор составил на Анастасию Муравьеву протокол по «коронавирусной» статье 6.3 КоАП за то, что она потворствовала распространению инфекции. Утром 15 мая, когда в Ленэкспо гостили губернатор Александр Беглов и главный санврач Петербурга Наталия Башкетова, медсестра приемного отделения попалась на глаза в «неуставном» виде. Молния на ее противочумном костюме была расстегнута, капюшон снят, а глаза молоденькой «медички» смотрели на окружающий мир не через защитные очки.
В Ленэкспо работает персонал Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ). Муравьеву перебросили в выставочный комплекс, где оборудовали временный стационар на тысячу коек, через месяц после трудоустройства. Ее должностной оклад составляет 28 тысяч рублей.
Роспотребнадзор обвинил медсестру в нарушении инструкции, утвержденной главврачом ГВВ Максимом Кабановым. В документе написано, что медсестра должна быть «образцом дисциплинированности, чистоты и опрятности».
Дело Муравьевой передали в Василеостровский районный суд. Санкция за нарушение санэпидправил - штраф до 40 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что рассмотрение назначено на 17 июня.
Госпиталь в Ленэкспо предназначен для пациентов с легкой формой COVID-19. Сутки содержания обходятся в 4 тысячи 165 рублей. Накануне стало известно о коммунальных проблемах стационара. Его подтапливает.