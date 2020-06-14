Территорию временного госпиталя в Василеостровском районе Петербурга затопило из-за проблем в санузле. По словам петербуржцев, не в первый раз. В Смольном считают, что частично виноваты сами пациенты.

Подробно об этом 14 июня в социальной сети Facebook сообщила глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, пост она сопроводила видеозаписью, на которой санитары в противочумных костюмах орудуют швабрами, воду убирают совком.

«Что происходит с санузлами? В настоящее время все душевые комнаты, кроме одной, закрыты. Уже несколько дней. На мужской половине работает одна душевая, в которой 8 или 10 поддонов с занавесками. Этой душевой пользуется порядка 300 пациентов мужского пола. На полу не предусмотрен наклон, нет трапа, куда могла бы уходить вода, поэтому она уходит в туалеты, приемное отделение, на посты и под кровати пациентов. Эта проблема существует с самого открытия», — написала со ссылкой на пациентов Вавилина.



Нештатную ситуацию 14 июня «Фонтанке» прокомментировали в комитете по здравоохранению и комитете по строительству Петербурга. Как рассказали представители ведомств, вода, действительно, скапливается на полу в санузлах, сейчас санитары убирают ее вручную. Они также назвали две возможные причины, почему так происходит.

Во-первых, это первый для города опыт создания временного госпиталя, тем более не новое его строительство, а переоборудование существующего здания, считают в Смольном. Во-вторых, нельзя забывать про человеческий фактор. Так, некоторые пациенты зачастую проливают воду мимо душевых поддонов, несмотря на наличие занавесок, в результате чего она скапливается на полу, а кто-то даже выбрасывает в унитазы предметы личной гигиены, добавили представители ведомств.

В комитетах пообещали решить проблему к концу следующей недели. Ее устранением займется подрядчик. Он уже закупил необходимое оборудование. «Сейчас работы ведутся с одной стороны павильона №7, в зоне, где санузлы пока не эксплуатируются. Завтра в течении дня там будут установлены насосы, которые позволят не допустить скопления воды. После этого для монтажа оборудования будут закрыты действующие душевые», — добавили в Смольном.

